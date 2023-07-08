Ефремов и Тарасова играют влюбленных в новом сериале: первые фото

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В Москве стартовали съемки сериала «Морозко» с Никитой Ефремовым и Аглаей Тарасовой в главных ролях.

Главная героиня восьмисерийного драмеди, 33-летняя Рита (в исполнении Тарасовой), создает впечатление успешной девушки. Однако на самом деле все не так радужно, как может показаться со стороны: ей не нравится ее работа, у нее нет семьи и друзей, личная жизнь тоже не устроена. Главную героиню ждет еще одно потрясение: она узнает о страшном диагнозе. Однако вместо того, чтобы окончательно лишить ее веры в счастливое будущее, болезнь становится отправной точкой к исцелению Риты, избавлению от страхов и поиску настоящей любви.

Аглая Тарасова призналась, что ей очень понравилась идея проекта. По мнению актрисы, это одновременно смешная и трагичная история: «Сериал будет параллельно показывать жизнь взрослой Риты и жизнь моей героини в детстве. И зритель будет вместе с Ритой проживать ее травмы детства, разбираться в ее взаимоотношениях с семьей и понимать, почему она выросла такой. Так что в сериале присутствуют нотки психоанализа, но при этом там очень много юмора, где-то даже на грани абсурда». Она также отметила, что ей комфортно работать с партнером по съемкам Никитой Ефремовым.

Режиссером и автором сценария выступает Юлия Лысова («Игры в темноте»). В основу проекта легла ее собственная история.