Сын Климовой и Петренко поступил в Театральную школу Олега Табакова

Сын актеров Игоря Петренко и Екатерины Климовой Матвей поступил в Театральную школу Олега Табакова. Видеоролик Климова опубликовала в своем Telegram-канале.
«Семья, я поступил в Театральную школу Олега Павловича Табакова. Спасибо всем, кто был со мной, верил. Без вас я бы не справился. Я вас люблю, семья!» — отреагировал Матвей на новость о поступлении.
В марте Климова рассказала, что Матвей планирует поступать в школу Табакова. По словам звезды, ее сын — «явный гуманитарий».
Екатерина Климова и Игорь Петренко прожили в браке почти 10 лет, помимо старшего сына, они также воспитывают Корнея. Супруги развелись в 2014 году, артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях.
У Екатерины Климовой также есть 21-летняя дочь Елизавета (она учится на факультете журналистики МГУ) от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым и 7-летняя Белла от актера Гелы Месхи. Актриса сохранила хорошие отношения со своими бывшими мужьями и не препятствует их общению с детьми.