Сын Климовой и Петренко поступил в Театральную школу Олега Табакова

Сын актеров Игоря Петренко и Екатерины Климовой Матвей поступил в Театральную школу Олега Табакова. Видеоролик Климова опубликовала в своем Telegram-канале.

«Семья, я поступил в Театральную школу Олега Павловича Табакова. Спасибо всем, кто был со мной, верил. Без вас я бы не справился. Я вас люблю, семья!» — отреагировал Матвей на новость о поступлении.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239678&hash=97d69ede96c124b8&hd=1&partner_ext=30" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В марте Климова рассказала, что Матвей планирует поступать в школу Табакова. По словам звезды, ее сын — «явный гуманитарий».

Екатерина Климова и Игорь Петренко прожили в браке почти 10 лет, помимо старшего сына, они также воспитывают Корнея. Супруги развелись в 2014 году, артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на детях.