Гузеева сбрасывает вес для съемок в новом шоу

Лариса Гузеева на шоу «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева опубликовала на своей странице видео из гримерки. 64-летняя актриса и телеведущая намекнула, что снимается в новом проекте, однако не уточнила, в каком именно. Тем не менее, Гузеева подчеркнула, что всячески старается привести себя в форму.

«Я изо всех сил сбрасываю вес. Не знаю, видно или нет. Девчонки мне подогнали шмоточку хорошую. Обещали меня красиво наряжать», — заявила звезда картины «Жестокий романс».

Напомним, что ранее появились новости о том, что генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст высказался о возвращении программы «Давай поженимся!». В кулуарах Петербургского международного экономического форума он заявил, что съемки могут начаться 19 июня, а в эфир шоу выйдет уже в конце июня.