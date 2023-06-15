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15 июня 2023, новость

Съемки «Давай поженимся!» могут стартовать в ближайшее время

Источники сообщают, что в скором времени объявят кастинг и возобновят работу над передачей
Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся!»

Программа «Давай поженимся!» может вернуться в эфир «Первого канала» через некоторое время. Telegram-канал «Продюсер от бг» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в скором времени начнутся съемки шоу.

«По нашей информации, в скором времени должны объявить кастинг и возобновить съемки программы "Давай поженимся!". Если наши источники не врут, ликуйте, фанаты Ларисы Гузеевой», — говорится в сообщении.

В марте сотрудник «Первого канала» заявил, что съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!» в ближайшее время не планируются. «Никаких съемок “женилок” не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет», — уточнил собеседник. Вернется ли программа в эфир в долгосрочной перспективе, сказал он, неизвестно.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года из эфира «Первого канала» пропали развлекательные программы, в том числе «Модный приговор» и «Давай поженимся!». В СМИ сообщалось, что производство передач приостановлено временно, однако точные даты возвращения неизвестны.

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