Равшана Куркова появилась на премьере сериала

В центре сюжета новых серий окажется Валерка Лагунов, отличник, староста класса, а также вампир. Он живет как обычный школьник, но каждый день вынужден бороться с жаждой крови. Сохранить тайну и остаться человеком ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Однако в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. Когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь.