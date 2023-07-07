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7 июля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Равшана Куркова появилась на премьере сериала

Актриса представила второй сезон сериала «Пищеблок»: смотрите фоторепортаж на Kino Mail.ru
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фотографии
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фотографии
Фото: предоставлены пресс-службой

Равшана Куркова посетила премьеру второго сезона сериала «Пищеблок», в котором сыграла одну из главных ролей. Светский показ состоялся в Москве на площадке «Плюс Дача» в Парке Горького.

Многие отметили, что 42-летняя актриса отлично выглядит. Напомним, в конце мая Куркова сообщила, что во второй раз стала мамой.

Второй сезон сериала «Пищеблок» снят по оригинальному сценарию Сергея Калужанова («Мажор») и стал продолжением истории, снятой по мотивам романа Алексея Иванова. Режиссером проекта выступил Эдуард Бордуков («На острие»). 

В центре сюжета новых серий окажется Валерка Лагунов, отличник, староста класса, а также вампир. Он живет как обычный школьник, но каждый день вынужден бороться с жаждой крови. Сохранить тайну и остаться человеком ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Однако в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. Когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь.

Премьеру сериала, помимо Равшаны Курковой, посетили Сергей Горошко, Анар Халилов, Мила Ершова, Анастасия Уколова, Влад Коноплев, Валери Зоидова, Александр Новиков, Елена Николаева, Маруся Климова, Артур Бабич и Анна Покров, Светлана Камынина, Александр Сетейкин, Мария Лобанова, Александра Власова и другие.

Второй сезон «Пищеблока» выйдет 8 июля.

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