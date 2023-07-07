Григорий Лепс объяснил, почему ушел из жюри «Голоса»

Григорий Лепс | Источник: PersonaStars

Певец Григорий Лепс раскрыл причины ухода из состава жюри вокального телепроекта «Голос» в шоу «Команда» Татьяны Навки.

Артист заверил, что его никто не увольнял из передачи, и уйти он решил исключительно по собственному желанию. Поначалу он скептически отнесся к возможности сняться в «Голосе», но затем ему понравилось сидеть в кресле наставника.

«Пробыл там два сезона, больше не смог, просто потому что уже возраст, тяжелый гастрольный график. К тому же до и после меня в шоу были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», — объяснил Лепс.

По словам певца, он больше не хочет зарабатывать на продвижении молодых артистов. По его мнению, прийти к популярности можно только при наличии голоса.

«Может быть, буду помогать 14-летней крестнице — мы исполнили с ней песню "Весна". Ко мне приходили, просили взять к себе, но нет. Не потому, что я не хочу заработать. Если ты талантлив, пиши песни, ищи людей, которые могут тебе помочь. Ищите деньги сами, я больше тратить ни на кого не собираюсь, у меня есть свои дети, уже и внуки», — заявил Лепс.