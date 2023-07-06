Елена Север рассказала о дружбе с Софи Лорен

Елена Север

Певица и телеведущая Елена Север рассказала в беседе с «МК», что дружит с итальянской актрисой Софи Лорен.

Север назвала Лорен совершенно потрясающей женщиной. По словам артистки, зарубежная звезда оказалась чутким и светлым человеком. Певица считает великим счастьем возможность общаться с Лорен.

«Я очень многое для себя открыла, услышала от нее множество советов, узнала массу интересного, многому научилась. За что ей безмерно благодарна», — поделилась телеведущая.

Север отметила, что общалась с немалым количеством западных звезд. Как заявила певица, практически каждый потряс ее своим отношением, радушностью и простотой в общении.

«Зачастую у многих складывается неправильное впечатление, что это сложные, непростые в общении люди, нетерпимые. На самом деле это создается их менеджментом. Когда общаешься с ними, ужасаешься: "Боже мой, что же будет, когда начнешь общаться с самим артистом?!" Но происходит наоборот — все намного проще», — рассказала певица.