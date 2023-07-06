Звезда «Не родись красивой» не хочет, чтобы ее дети стали актерами

Ольга Ломоносова с сыном

Ольга Ломоносова дала большое интервью журналу «7 Дней», в котором рассказала о своих детях и их увлечениях. 45-летняя актриса заявила, что не хочет, чтобы наследники шли по ее стопам.

«Сниматься?! Да вы что! Буквально на днях мне предложили Федора снять в одном проекте. А я сразу сказала: “Нет, нет, нет…” Мне кажется, что если Федя, с его обаянием, попадет в кино, то мы его там потеряем. По-моему, одной актрисы в семье пока достаточно», — объяснила Ломоносова.

Она рассказала, что ее старшая дочь Варвара учится в знаменитой Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге, средняя дочь Саша учится в музыкальной школе, поет в хоре, ходит в актерский кружок, занимается современными танцами и фигурным катанием. Младший сын Федор тоже увлекается музыкой.

«Очевидно, что сын очень музыкальный: на ходу ловит мелодии, тут же их поет, еще и сам сочиняет песни. Папа занимается его музыкальным образованием, и в свои шесть лет Федя знает The Beatles, Queen», — добавила актриса.