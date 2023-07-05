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5 июля 2023, новость

Сыгравший дядю Али в «Клоне» 91-летний актер попал в больницу

Поклонники подозревают, что Стенио Гарсии стало плохо после пластических операций
Стенио Гарсия | Источник: Legion-Media.ru

В минувшую субботу Стенио Гарсиа, знакомый зрителям по роли дяди Али в бразильском сериале «Клон», был госпитализирован с сепсисом. 91-летний актер жаловался на сильную боль в ногах и бедре. Врачи выявили у звезды септицемию, одну из форм сепсиса.

Благодаря помощи медиков Гарсия стал чувствовать себя лучше и уже вышел на связь с поклонниками. «Я хочу поблагодарить всех, кто молится за меня. Скоро все разрешится», — написал актер на своей странице.

Поклонники Стенио Гарсии решили, что состояние его здоровья ухудшилось после проведенных пластических операций. Недавно актер признался, что решил омолодиться и избавиться от морщин с помощью специальных процедур. Однако в больнице заявили, что пластические операции никак не повлияли на плохое самочувствие артиста.

«Наибольшее воспаление в позвоночнике из-за защемления нерва. Связь с эстетическими процедурами или с проведенной месяц назад гармонизацией лица исключена», — сообщили медики.

Напомним, что в сериале «Клон» Стенио Гарсия сыграл роль Али, дяди главной героини Жади. Мировая премьера многосерийного фильма состоялась в 2001 году, а российский зритель узнал историю любви Жади (Джованна Антонелли) и Лукаса (Мурило Бенисио) в 2004-м.

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