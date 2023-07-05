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5 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

46-летняя Наталия Орейро показала провокационные фото

Звезда сериала «Дикий ангел» снялась в откровенном образе

Наталия Орейро поделилась новыми кадрами с последней фотосессии.

Для этого звезда «Дикого ангела» выбрала весьма откровенный образ: она позировала в ярко-красном костюме на голое тело.

Орейро поблагодарила команду, которая работала над созданием ее яркого и эффектного образа.

Поклонники звезды были в восторге от таких фото. «Это огонь», «Королева», «Просто нет слов», «Самая красивая в мире. Наша королева Ната», «Красотка! Какое удовольствие видеть вас на фото», «Постарайтесь быть немного осторожнее, тут у вас люди, которых может сразить инфаркт от таких фотографий», — написали пользователи cети.

Российскому зрителю Наталия Орейро знакома по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел». Поклонники актрисы отмечают, что за прошедшие 25 лет с момента выхода картины она практически не изменилась.

Напомним, в 2021 году Орейро получила гражданство РФ. Артистка не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык.

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