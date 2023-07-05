Кевина Спейси сравнили с маньяком из фильма «Семь»

Брэд Питт, Кевин Спейси и Морган Фриман в фильме «Семь» | Источник: Legion-Media.ru

В ходе судебных разбирательств американского актера Кевина Спейси сравнили с маньяком из фильма режиссера Дэвида Финчера «Семь». Об этом пишет TMZ.

«Герой Спейси в "Семи", вот он похож на него. Жутковатый. Но, может, не настолько плохой», — заявил мужчина, который утверждает, что пострадал от действий актера.

Ранее Кевин Спейси выразил надежду на полноценное возобновление творческой карьеры в случае, если с него снимут обвинения в домогательствах.