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4 июля 2023, новость

Леонид Агутин высказался о своих советах для молодых артистов

Бывший наставник шоу «Голос» заявил, что восходящие звезды сами знают, как лучше
Леонид Агутин

Певец Леонид Агутин рассказал в интервью с изданием Hello! о своем отношении к наставничеству молодых артистов.

По мнению Агутина, давать молодым артистам советы — это дело неблагодарное. Он заявил, что восходящие звезды сами знают, как лучше, потому что находятся «на пике».

«Единственное, что я знаю точно, независимо ни от моды, ни от современных тенденций, в музыке нет правил и шаблонов, есть только ваша уникальность и способность к творчеству», — поделился музыкант.

Агутин отметил, что музыкальная сфера в России продолжает развиваться благодаря молодому поколению. По словам звезды, на отечественной сцене появляются совершенно новые музыкальные направления. Однако, как отметил Агутин, качество контента может быть разным, так как сейчас работает множество артистов.

«Всех нас объединяет как минимум одно: мы движемся вперед, развиваемся, находим что-то новое, меняемся. Хорошо, если в лучшую сторону», — заключил певец.

Леонид Агутин участвовал в нескольких сезонах шоу «Голос» в качестве наставника. В 11 сезоне его заменил певец Владимир Пресняков-младший.

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