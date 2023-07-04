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4 июля 2023, новость

Создательница сериала про Лару Крофт пообещала всех удивить

Фиби Уоллер-Бридж работает над сценарием шоу по культовой видеоигре
Фиби Уоллер-Бридж | Источник: Legion-Media.ru

В новом интервью для издания New York Times звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж, занимающаяся сценарием сериала о Ларе Крофт для Amazon, рассказала, какой предстанет героиня видеоигр Tomb Raider на экране.

«Экшн высоких ставок привлекает меня, и про мужчин, и про женщин. Мне нравится его ритм и возможность написать женский персонаж в таком мире. Я знаю, что Лару будут интерпретировать как "современную женщину", но моя работа — удивлять людей персонажами», — заинтриговала она.

Уоллер-Бридж сравнила эту работу с написанием сценария для «Джеймса Бонда».

«Он же самый крутой парень на свете! И знаменитый мизогин! Мне не нужны мужчины и женщины идеального поведения. Мне нравятся немного опасные, особенно в том, что касается сексуальности», — говорит она.

До этого археолога и искательницу приключений Лару Крофт на экране сыграли Анджелина Джоли (в «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года и в «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» 2003 года) и Алисия Викандер в («Tomb Raider: Лара Крофт» 2018 года).

Представители Amazon уточняли, что готовят расширенную телевселенную по мотивам игры «Tomb Raider», которая потенциально, помимо сериала, может включать в себя новые фильмы.

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