Создательница сериала про Лару Крофт пообещала всех удивить

В новом интервью для издания New York Times звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж, занимающаяся сценарием сериала о Ларе Крофт для Amazon, рассказала, какой предстанет героиня видеоигр Tomb Raider на экране.

«Экшн высоких ставок привлекает меня, и про мужчин, и про женщин. Мне нравится его ритм и возможность написать женский персонаж в таком мире. Я знаю, что Лару будут интерпретировать как "современную женщину", но моя работа — удивлять людей персонажами», — заинтриговала она.

Уоллер-Бридж сравнила эту работу с написанием сценария для «Джеймса Бонда».

«Он же самый крутой парень на свете! И знаменитый мизогин! Мне не нужны мужчины и женщины идеального поведения. Мне нравятся немного опасные, особенно в том, что касается сексуальности», — говорит она.