Наверх
3 июля 2023, новость

Воля заявил, что Дава «огребет по полной программе» из-за флирта с Утяшевой

Комик признался, что ревнует супругу к блогеру
Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Комик Павел Воля в эфире своей авторской программы на ТНТ «Шоу Воли» признался, что ревнует жену Ляйсан Утяшеву к Даве (Давид Манукян).

Во время выпуска резидент Comedy Club оказался в кресле гостя своего шоу вместе с возлюбленной. Он ответил на вопрос относительно участников передачи «Выжить в Дубае».

«Этот Дава! Понравился он ей! Знаешь, что? Этот армянский хрыч приходит на все съемки к Лясе, на готовку приходит, везде, и он такой: "Ляйсан, вот тебе от меня цветы". Этот хороший мальчишка скоро огребет по полной программе», — заявил Воля.

По словам юмориста, он ревнует супругу к блогеру из-за близкого взаимодействия между ними в последнее время. Сама Утяшева поспешила успокоить мужа и призвала его остановить «фонтан ревности». Телеведущая заверила, что ей понравились и другие участники «Выжить в Дубае».

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В проекте участвуют: Тимур Батрутдинов, Павел Мамаев, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Ольга Серябкина, Давид Манукян и Артем Калайджян.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Выжить в Дубае
Ляйсан Утяшева
Гагарина рассказала в шоу Воли о критике в детстве из-за лишнего веса
Comedy Club
Павел Воля
Утяшева с Волей, Хилькевич с дочками: звезды на премьере шоу «Выжить в Дубае»
Шоу Воли
Дава
Давид Манукян
Собчак назвала неуместным «Шоу Воли»
Юлия Высоцкая станет гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой
Экс-напарница Давы по «Танцам со звездами» рассказала о ревности Бузовой
Появились первые фото со съемок реалити-шоу с Волей и Утяшевой
Ивлев призвал не винить Высоцкую в кулинарных провалах
Павел Воля станет участником кулинарного шоу своей жены
Дава рассказал о планах на актерскую карьеру
Серябкина рассказала об участии в шоу с Батрутдиновым и Давой
Ида Галич и Дава станут ведущими музыкальной премии
Появились первые кадры сериала с Давой
Утяшева заявила, что Высоцкая игнорирует приглашение в ее кулинарное шоу
Воля назвал сцену Comedy Club «самой тяжелой и самой сложной»
Павел Воля заявил, что Юдашкин «благословил» Comedy Club
Павел Воля ответил на сравнения своего шоу с «Вечерним Ургантом»
Светлаков предсказал возвращение «Вечернего Урганта» в эфир
Павел Воля пошутил об уехавших звездах российского шоу-бизнеса
Павел Воля запускает собственное вечернее шоу
Павел Воля заявил, что ему «шикарно» работается с женой
Дава оценил выступление Муцениеце в эротическом шоу
Павел Воля будет вести новое реалити-шоу вместе с женой
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу
Дава, Валерия, Лазарев на съемках популярного музыкального шоу
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
Павел Воля попал в Книгу рекордов России со своим стендапом
Бывший возлюбленный Бузовой упустил победу в популярном телешоу
Клава Кока стала ведущей новогоднего Comedy Club
Бывший возлюбленный Бузовой рассказал, какую роль хотел бы сыграть в кино
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Бывший возлюбленный Бузовой впервые снимется в сериале
Ляйсан Утяшева станет ведущей мистического шоу на ТВ
Бузова объяснила нежелание смотреть «Дом 2» после перезапуска
Павел Воля стал писателем
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
МакSим, Бузова, Дава, Милохин: звезды на 25-летии «Муз-ТВ»
Клава Кока показала себя с Давой на съемках сериала
Дава потребовал фонтан шампанского от основателя «Дома 2»
Ведущие «Дома 2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта
Орлова рассказала о конфликте с Бузовой из-за «Дома 2» и Давы
Манижа, Собчак, Агутин: звезды на закрытии фестиваля «Жара»
Бывший возлюбленный Бузовой отказал поклоннице на «Доме 2»
Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»
Назван любимый комик российских зрителей
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Утяшева, Караулова и Чумаков вместе снялись в музыкальном шоу
Утяшева, Дружинин и Мигель вернулись к съемкам «Танцев»
Шпица-блондинка и уход Дюжева: как прошли «Танцы со звездами»
Шпица, Гусева, Дава в новом выпуске «Танцев со звездами»
Новые трейлеры
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Пищеблок
Трейлер (2 сезон)
Дикие сны
Трейлер (англ.)
Дюна 2
Трейлер №2 (англ.)
Заложники
Дублированный трейлер
Птичий короб: Барселона
Трейлер (англ.)
Замкнутый круг
Трейлер (англ.)
Миллиарды
Трейлер (7 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь