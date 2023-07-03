Воля заявил, что Дава «огребет по полной программе» из-за флирта с Утяшевой

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Во время выпуска резидент Comedy Club оказался в кресле гостя своего шоу вместе с возлюбленной. Он ответил на вопрос относительно участников передачи «Выжить в Дубае».

«Этот Дава! Понравился он ей! Знаешь, что? Этот армянский хрыч приходит на все съемки к Лясе, на готовку приходит, везде, и он такой: "Ляйсан, вот тебе от меня цветы". Этот хороший мальчишка скоро огребет по полной программе», — заявил Воля.

По словам юмориста, он ревнует супругу к блогеру из-за близкого взаимодействия между ними в последнее время. Сама Утяшева поспешила успокоить мужа и призвала его остановить «фонтан ревности». Телеведущая заверила, что ей понравились и другие участники «Выжить в Дубае».