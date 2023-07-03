Воля заявил, что Дава «огребет по полной программе» из-за флирта с Утяшевой

Комик Павел Воля в эфире своей авторской программы на ТНТ «Шоу Воли» признался, что ревнует жену Ляйсан Утяшеву к Даве (Давид Манукян).
Во время выпуска резидент Comedy Club оказался в кресле гостя своего шоу вместе с возлюбленной. Он ответил на вопрос относительно участников передачи «Выжить в Дубае».
«Этот Дава! Понравился он ей! Знаешь, что? Этот армянский хрыч приходит на все съемки к Лясе, на готовку приходит, везде, и он такой: "Ляйсан, вот тебе от меня цветы". Этот хороший мальчишка скоро огребет по полной программе», — заявил Воля.
По словам юмориста, он ревнует супругу к блогеру из-за близкого взаимодействия между ними в последнее время. Сама Утяшева поспешила успокоить мужа и призвала его остановить «фонтан ревности». Телеведущая заверила, что ей понравились и другие участники «Выжить в Дубае».
«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В проекте участвуют: Тимур Батрутдинов, Павел Мамаев, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Ольга Серябкина, Давид Манукян и Артем Калайджян.