Ивлеева играет злодейку в новом сериале: первые фото

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Анастасия Ивлеева приступила к съемках в фантастическом комедийном сериале «Министерство Всего Хорошего» режиссера Александра Фомина. 32-летняя блогерша и телеведущая призналась, что была рада перевоплотиться в отрицательного персонажа.

«Мой персонаж — это антагонист! Вот такая вот биполярочка. Но это же классно, когда в борьбе за все хорошее появляется отрицательный персонаж, который не то, чтобы хочет сделать жизнь невыносимой. По мнению этого персонажа, она тоже хорошая. И вот такое странное соотношения меня вдохновило», — рассказала Ивлеева.

Автором сценария «Министерства Всего Хорошего» выступает Александр Цыпкин. По сюжету, в альтернативной Вселенной существуют два Министерства по обработке запросов обычных людей — Всего Хорошего и Всего Плохого. В первом трудятся добрые, но ленивые сотрудники, в то время как второе отличается высокой эффективностью. Но одна простая просьба внезапно нарушает привычный ход событий, и весь проект «Человечество» оказывается под угрозой.

Создатели отмечают, что «Министерство Всего Хорошего» — это первый российский проект, в котором концепт-арты миров, графические эффекты в монтаже и костюмы персонажей были созданы с использованием нейросети.