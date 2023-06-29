56-летняя Сальма Хайек поделилась откровенными фото

Сальма Хайек опубликовала в личном блоге несколько откровенных фото. На них 56-летняя актриса запечатлена обнаженной в сауне.

«Принимаю целебную силу сауны и избавляюсь от стресса», — подписала кадры Хайек.

Поклонники пришли в восторг от снимков и фигуры актрисы. «Самая красивая женщина, которую я видел», «Самая красивая женщина в мире», «Я не верю, что в сентябре вам исполнится 57», «Какая роскошная фигура», — писали фолловеры.

Сальма Хайек всегда говорила, что у нее хороший аппетит и ограничений в еде она не терпит. Однако актриса признается, что основу ее рациона составляют фрукты и овощи. Звезда также подчеркивала, что не любит спорт, но иногда может заниматься пилатесом и йогой.