Наверх
30 июня 2023, новостьСъемки

Артем Ткаченко и Сабина Ахмедова снялись в новом мистическом сериале

Смотрите кадры и эксклюзивный фрагмент из нового проекта KION «Там, где цветет полынь»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

На KION стартует новая мистическая драма «Там, где цветет полынь». Проект основан на одноименном фэнтези-романе Ольги Птицевой, который читатели полюбили за густую мрачную атмосферу и тонкий психологизм.

В 6-серийной экранизации Виктория Агалакова исполняет роль покинутой всеми десятиклассницы, а Сабина Ахмедова играет колоритную злодейку. Также в проекте приняли участие Артем Ткаченко и Риналь Мухаметов.

По сюжету, с замкнутой школьницей Ульяной Кузнецовой начинают происходить странные вещи. Она погружается в видения прямо во время урока и ощущает себя бегущей по полю, заросшему полынью. Из-за галлюцинаций Уля, и так не самая популярная девочка в классе, подвергается со стороны одноклассников жестоким издевательствам. А когда мама оказывается в больнице, девушка и вовсе остается один на один со своими пугающими видениями. Но знакомство с таинственной женщиной Рутой помогает Уле разобраться, что с ней происходит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выясняется, что девушка обладает особенным, хоть и страшным, даром: она предвидит смерти других людей. Рута предлагает взаимовыгодное, на первый взгляд, соглашение. Если за десять дней Ульяна раздобудет вещи трех умерших людей, Рута поможет маме Ульяны поправиться. Героиня соглашается, но, познакомившись с другими обладателями такого же дара, как у нее, понимает, что Рута думает только о собственной выгоде. И тогда девочка решает бросить вызов могущественной интриганке.

Моя героиня — молодая, наивная девушка, она очень эмпатична. В сериале заметно видны ее изменения, она очень много в себе находит и открывает. Думаю, что проект может быть интересен зрителям невероятной историей, актерским составом и красивыми кадрами.
Виктория Агалакова
актриса

Действие сериала происходит в Москве, которую создатели превратили в город, полный загадок и тайн. На едва освещенной огнями улице, в каждом потаенном баре можно столкнуться с чем-то необычным, например, с ведьмой или демоном. Потустороннюю атмосферу дополняет саундтрек, в который вошли треки Тоси Чайкиной, «Убей меня, Эйс!» и музыкального проекта Риналя Мухаметова RINAL.

Постановщиком «Там, где цветет полынь» выступил Кирилл Кузин, до этого снявший сериал «Сергий против нечисти». Все шесть эпизодов сериала доступны с 1 июля на платформе Kion. 

Там, где цветет полынь
2023/Россия16+драматриллермистика
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Риналь Мухаметов
Виктория Агалакова
Ивлеева играет злодейку в новом сериале: первые фото
Сабина Ахмедова
Артем Ткаченко
Стало известно, кто сыграет тетю главной героини в «Постучись в мою дверь»
Там, где цветет полынь
В Иванове выбрали лучшие новые сериалы: звезды на закрытии «Пилота»
Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен в новом фильме
Стартовали съемки фильма «Елки 10»
Жена Прилучного Брутян появится в новом сериале со Стояновым
Козловский и Акиньшина снялись вместе в сериале
Что посмотреть летним вечером: 7 новых фильмов и сериалов на любой вкус
VK запускает вертикальный сериал со звездами и блогерами
Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале
Варнава снялась в главной роли в сериале с Цыгановым: первые фото
Появились первые фото Ходченковой в образе злой колдуньи Бастинды
Неузнаваемый в гриме Кяро покоряет Арктику: первые кадры нового сериала
Нагиева заметили на съемках в Москве
Карнавал, Дмитриенко и Маркони вернулись в школу: как снимали первый мюзикл от VK
Нагиев вернется к роли Чикатило в продолжении сериала
Лиза Арзамасова показала новое фото со съемок «Папиных дочек»
Ирина Пегова появится в роли сиделки-провинциалки: новые кадры
Рэдклифф назвал странным свое появление в новом сериале о Гарри Поттере
Чадов и Стоянов снялись в «Культурной комедии»: первые кадры
13 самых долгожданных продолжений сериалов лета 2023
Толстоганова на съемках новой экранизации «Вам и не снилось»: фото с площадки
Появились новые кадры с Ефремовым в экранизации популярного фэнтези
Васильев вернулся к главной роли в сериале «Невский»: первые фото
Стоянов сменит 10 образов на съемках нового сериала: первые фото
«Уральские пельмени» снимают свой первый сериал: первые фото
По «Последнему богатырю» снимут сериал
Михалков на съемках сымитировал поджог дачи чиновника ради шутки
Нагиев снимается в комедии с Пеговой и Цапником: первые фото
Сын Канделаки снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
В съемочной группе, попавшей под сель, опровергли сообщения о пострадавших
7 новых увлекательных сериалов мая, которые вы могли пропустить
Лядова и Хлынина снимаются в сериале о женской дружбе
Стартовали съемки сериала с возлюбленным Асмус в главной роли
От Шварценеггера до Янковского: 6 самых звездных сериалов мая
Экс-полицейские получили тюремные сроки за взятки на съемках «Чикатило»
Акиньшина снова играет суррогатную мать: первые фото
Вилкова снимается в неожиданном образе в сериале: первые фото
Появились первые кадры сериала с Давой
Марина Александрова в белом халате на съемках нового сериала: фото с площадки
Михалкова и Разумовская снимаются в сериале о похищении детей: первые фото
6 новых сериалов с необычным сюжетом, от которых не оторваться
Назад в 1996-й: как снимали новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»
8 лет спустя: популярный сериал с Будиной возвращается в эфир
В России сняли сериал по мотивам суда Деппа и Херд
Хабенский и Бондарчук снялись в сериале про 90-е
Их будут смотреть: 5 новых любопытных сериалов, показанных на ММКФ
Елена Подкаминская появится в сериале «Сергий против нечисти»
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
Новые трейлеры
Дюна 2
Трейлер №2 (англ.)
Заложники
Дублированный трейлер
Птичий короб: Барселона
Трейлер (англ.)
Замкнутый круг
Трейлер (англ.)
Миллиарды
Трейлер (7 сезон, англ.)
Макс и Гусь
Трейлер
Пять ночей у Фредди
Трейлер (англ.)
Ира
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь