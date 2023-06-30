Артем Ткаченко и Сабина Ахмедова снялись в новом мистическом сериале

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На KION стартует новая мистическая драма «Там, где цветет полынь». Проект основан на одноименном фэнтези-романе Ольги Птицевой, который читатели полюбили за густую мрачную атмосферу и тонкий психологизм.

В 6-серийной экранизации Виктория Агалакова исполняет роль покинутой всеми десятиклассницы, а Сабина Ахмедова играет колоритную злодейку. Также в проекте приняли участие Артем Ткаченко и Риналь Мухаметов.

По сюжету, с замкнутой школьницей Ульяной Кузнецовой начинают происходить странные вещи. Она погружается в видения прямо во время урока и ощущает себя бегущей по полю, заросшему полынью. Из-за галлюцинаций Уля, и так не самая популярная девочка в классе, подвергается со стороны одноклассников жестоким издевательствам. А когда мама оказывается в больнице, девушка и вовсе остается один на один со своими пугающими видениями. Но знакомство с таинственной женщиной Рутой помогает Уле разобраться, что с ней происходит.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239671&hash=14dd3e8066d877a7&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выясняется, что девушка обладает особенным, хоть и страшным, даром: она предвидит смерти других людей. Рута предлагает взаимовыгодное, на первый взгляд, соглашение. Если за десять дней Ульяна раздобудет вещи трех умерших людей, Рута поможет маме Ульяны поправиться. Героиня соглашается, но, познакомившись с другими обладателями такого же дара, как у нее, понимает, что Рута думает только о собственной выгоде. И тогда девочка решает бросить вызов могущественной интриганке.

Моя героиня — молодая, наивная девушка, она очень эмпатична. В сериале заметно видны ее изменения, она очень много в себе находит и открывает. Думаю, что проект может быть интересен зрителям невероятной историей, актерским составом и красивыми кадрами. Виктория Агалакова актриса

Действие сериала происходит в Москве, которую создатели превратили в город, полный загадок и тайн. На едва освещенной огнями улице, в каждом потаенном баре можно столкнуться с чем-то необычным, например, с ведьмой или демоном. Потустороннюю атмосферу дополняет саундтрек, в который вошли треки Тоси Чайкиной, «Убей меня, Эйс!» и музыкального проекта Риналя Мухаметова RINAL.