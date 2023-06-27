Гагарина рассказала в шоу Воли о критике в детстве из-за лишнего веса

Певица Полина Гагарина стала гостьей программы «Шоу Воли» и призналась ведущему, что в детстве ее критиковали за лишний вес. 36-летняя исполнительница рассказала, что родилась в семье, где все профессионально занимались танцами: мама была балериной, а бабушка — хореографом.
Родственники звезды были стройными, в то время как сама она «любила поесть». Гагарина поведала Павлу Воле, что однажды мама взяла ее с собой в балетную студию, где девочке сообщили, что ей следует похудеть.
«Говорили: “Она чудесно танцует, эмоционально, но не могли бы вы как-то урезать ее питание”», — рассказала звезда.
С лишним весом Гагарина столкнулась и во взрослом возрасте. Например, во время двух беременностей, когда она поправлялась на 30 килограммов.
Сегодня звезда картины «Одной левой» и шоу «Голос» следит за своей фигурой: старается правильно питаться и занимается спортом. Многие критикуют Гагарину за чрезмерную худобу и считают, что она изнуряет себя диетами и физическими нагрузками.
Однако Полина Гагарина уверяет, что чувствует себя прекрасно в своем теле и просит никого не беспокоиться из-за ее фигуры. Она также призналась, что легко может поправиться, если не будет контролировать свои порции.