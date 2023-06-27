Гагарина рассказала в шоу Воли о критике в детстве из-за лишнего веса

Полина Гагарина на съемках шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина стала гостьей программы «Шоу Воли» и призналась ведущему, что в детстве ее критиковали за лишний вес. 36-летняя исполнительница рассказала, что родилась в семье, где все профессионально занимались танцами: мама была балериной, а бабушка — хореографом.

Родственники звезды были стройными, в то время как сама она «любила поесть». Гагарина поведала Павлу Воле, что однажды мама взяла ее с собой в балетную студию, где девочке сообщили, что ей следует похудеть.

«Говорили: “Она чудесно танцует, эмоционально, но не могли бы вы как-то урезать ее питание”», — рассказала звезда.

С лишним весом Гагарина столкнулась и во взрослом возрасте. Например, во время двух беременностей, когда она поправлялась на 30 килограммов.

Сегодня звезда картины «Одной левой» и шоу «Голос» следит за своей фигурой: старается правильно питаться и занимается спортом. Многие критикуют Гагарину за чрезмерную худобу и считают, что она изнуряет себя диетами и физическими нагрузками.