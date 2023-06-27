Максим Фадеев раскритиковал шоу «Голос. Дети»

Продюсер и композитор Максим Фадеев на своей личной странице в соцсетях объяснил, почему больше не будет участвовать в шоу «Голос. Дети».
Фадеев назвал шоу «дискредитировавшим себя» проектом. По его мнению, программа имеет «непрофессиональную» редакцию. Композитор считает, что в этом виноват музыкальный менеджер Юрий Аксюта, который руководит редакцией.
«Когда его сменят — тогда я с радостью приду. Ведь я настоящий учитель и педагог по образованию», — заявил Фадеев.
Максим Фадеев принимал участие в первом и втором сезонах детского «Голоса» в качестве наставника. Всего вышло 10 сезонов.
«Голос. Дети» — это российская адаптация шоу The Voice Kids. В проекте дети в возрасте от 6 до 15 лет показывают свои вокальные таланты. В программе также есть наставники, которые помогают развивать навыки начинающих артистов. Каждый из них набирает себе команду, состоящую из 15 конкурсантов. В разных сезонах проекта наставниками были такие звезды, как Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин, Нюша, Валерий Меладзе, Баста, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Егор Крид, МакSим.