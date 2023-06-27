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27 июня 2023, новость

Максим Фадеев раскритиковал шоу «Голос. Дети»

Композитор также объяснил, почему не вернется в это шоу
Максим Фадеев | Источник: PersonaStars

Продюсер и композитор Максим Фадеев на своей личной странице в соцсетях объяснил, почему больше не будет участвовать в шоу «Голос. Дети». 

Фадеев назвал шоу «дискредитировавшим себя» проектом. По его мнению, программа имеет «непрофессиональную» редакцию. Композитор считает, что в этом виноват музыкальный менеджер Юрий Аксюта, который руководит редакцией.

«Когда его сменят — тогда я с радостью приду. Ведь я настоящий учитель и педагог по образованию», — заявил Фадеев.

Максим Фадеев принимал участие в первом и втором сезонах детского «Голоса» в качестве наставника. Всего вышло 10 сезонов.

«Голос. Дети» — это российская адаптация шоу The Voice Kids. В проекте дети в возрасте от 6 до 15 лет показывают свои вокальные таланты. В программе также есть наставники, которые помогают развивать навыки начинающих артистов. Каждый из них набирает себе команду, состоящую из 15 конкурсантов. В разных сезонах проекта наставниками были такие звезды, как Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин, Нюша, Валерий Меладзе, Баста, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Егор Крид, МакSим.

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