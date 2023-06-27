Максим Фадеев раскритиковал шоу «Голос. Дети»

Максим Фадеев | Источник: PersonaStars

Продюсер и композитор Максим Фадеев на своей личной странице в соцсетях объяснил, почему больше не будет участвовать в шоу «Голос. Дети».

Фадеев назвал шоу «дискредитировавшим себя» проектом. По его мнению, программа имеет «непрофессиональную» редакцию. Композитор считает, что в этом виноват музыкальный менеджер Юрий Аксюта, который руководит редакцией.

«Когда его сменят — тогда я с радостью приду. Ведь я настоящий учитель и педагог по образованию», — заявил Фадеев.

Максим Фадеев принимал участие в первом и втором сезонах детского «Голоса» в качестве наставника. Всего вышло 10 сезонов.