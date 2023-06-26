Стартовали съемки фильма «Елки 10»

Айдар Гараев и Ольга Дибцева на съемках фильма «Елки 10», фото: Bazelevs

Съемки фильма «Елки 10» стартовали в Татарстане. Об этом «Газете.Ru» рассказали создатели проекта.

Шоураннером юбилейной части комедии стал Евгений Кулик. В Альметьевске, где началась работа над новыми «Елками», разворачивается действие одной из четырех новелл проекта.

Также создатели фильма раскрыли часть имен актеров, которые сыграют в 10-й части. Так, к ленте присоединились бывший капитан команды КВН «Союз», ведущий музыкально-юмористического телешоу «Студия СОЮЗ» Айдар Гараев, а также звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева.

Остальной каст, а также детали сюжета держатся в тайне. Создатели картины обещают, что зрителей ждет встреча как с актерами, любимыми поколениями россиян, так и с теми, кто популярен сегодня у молодежи. Появятся ли в юбилейном фильме актеры из предыдущих частей «Елок», создатели фильма не раскрывают.

«В десятой части новым будет все. Новый актерский состав, новые герои, новые новеллы и новый современный добрый юмор», — отметил Кулик.

Фильм «Елки 10» выйдет в российский прокат 7 декабря 2023 года.