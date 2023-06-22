Максимова в роскошном платье представила новый фильм

В фильме «Мальдивы подождут» Максимова и Роман Маякин, который не смог появиться на премьере, сыграли семейную пару, у которой серьезные проблемы в отношениях. По сюжету, жена занимается карьерой и постоянно находится в командировках, а муж в это время изменяет ей с моделями. Вернувшись из очередной рабочей поездки, Ева узнает, что супруг уходит от нее и уезжает с новой возлюбленной на море. Однако главная героиня намерена бороться за мужа.