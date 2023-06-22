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22 июня 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Максимова в роскошном платье представила новый фильм

Актриса вместе с Романом Курцыным и Романом Маякиным снялась в новой комедии
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Фото предоставлены прокатчиком

Актриса Полина Максимова представила новый фильм со своим участием — комедию режиссера Анарио Мамедова «Мальдивы подождут». Показ состоялся в столичном кинотеатре «Октябрь». Для премьеры звезда сериала «Деффчонки» выбрала ярко-розовый наряд с объемным шлейфом.

Вместе с Максимовой киноленту представил ее коллега по съемкам Роман Курцын. Также мероприятие посетили Люся ЧеботинаАнна Пескова, Евгения Малахова, Александр Бердников, Ирина Ортман, Михаил Лабковский и другие. 

В фильме «Мальдивы подождут» Максимова и Роман Маякин, который не смог появиться на премьере, сыграли семейную пару, у которой серьезные проблемы в отношениях. По сюжету, жена занимается карьерой и постоянно находится в командировках, а муж в это время изменяет ей с моделями. Вернувшись из очередной рабочей поездки, Ева узнает, что супруг уходит от нее и уезжает с новой возлюбленной на море. Однако главная героиня намерена бороться за мужа.

В прокат фильм «Мальдивы подождут» вышел 21 июня.

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