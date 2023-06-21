Победительница «Голоса» Гарипова впервые показала годовалого сына

На днях Дина Гарипова впервые опубликовала в своем блоге фото с сыном Адамом. Победительница музыкального проекта «Голос» на «Первом канале» поздравила наследника с первым днем рождения.
«Сегодня Адаму год!» — лаконично подписала кадр певица.
32-летняя Гарипова известна как участница первого сезона популярного шоу «Голос» на «Первом канале». В 2012 году в финале проекта она заняла первое место. В 2013-м певица отправилась на международный конкурс «Евровидение», где исполнила композицию What If и в финале заняла пятое место.
В 2015 году Дина Гарипова вышла замуж за Равиля Бикмухаметова, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Исполнительница не публикует семейные кадры и предпочитает о личной жизни не говорить.