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21 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Победительница «Голоса» Гарипова впервые показала годовалого сына

Наследник певицы отметил первый день рождения
Дина Гарипова на концерте Джоша Гробана в Москве | Источник: Алексей Молчановский

На днях Дина Гарипова впервые опубликовала в своем блоге фото с сыном Адамом. Победительница музыкального проекта «Голос» на «Первом канале» поздравила наследника с первым днем рождения.

«Сегодня Адаму год!» — лаконично подписала кадр певица.

32-летняя Гарипова известна как участница первого сезона популярного шоу «Голос» на «Первом канале». В 2012 году в финале проекта она заняла первое место. В 2013-м певица отправилась на международный конкурс «Евровидение», где исполнила композицию What If и в финале заняла пятое место.

В 2015 году Дина Гарипова вышла замуж за Равиля Бикмухаметова, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Исполнительница не публикует семейные кадры и предпочитает о личной жизни не говорить.

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