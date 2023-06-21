Сын режиссера Балабанова рассказал, почему переехал в США

Художник-постановщик Петр Балабанов рассказал в интервью с продюсером Петей Плосковым, почему переехал в США.
Сын режиссера Алексея Балабанова опроверг, что уехал из России из-за специальной военной операции на Украине. Он объяснил, что давно мечтал пожить в Америке, чтобы развивать карьеру и набраться опыта, отметив, что США — столица кино.
«Я всегда хотел поработать над проектами, которые сам смотрю. Я поработал в России в кино. Понял, какой там потолок. Именно в моей профессии. Подумал, что хочу увидеть, как здесь производится кино. Потому что оно производится совершенно по-другому», — поделился Балабанов.
Петр отметил, что не собирается окончательно переезжать в Америку. «У меня виза на три года. Домой я, конечно, вернусь, но позже. Сначала наберусь опыта и поеду снимать кино дома», — заявил художник-постановщик.
Петр Балабанов родился 1 октября 1995 года в семье режиссера Алексея Балабанова и художницы по костюмам Надежды Васильевой. Он окончил факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета.