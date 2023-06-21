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21 июня 2023, новость

Сын режиссера Балабанова рассказал, почему переехал в США

Петр Балабанов заявил, что переехал в Америку ради карьеры
Петр Балабанов, фото: Петя Плосков/YouTube

Художник-постановщик Петр Балабанов рассказал в интервью с продюсером Петей Плосковым, почему переехал в США.

Сын режиссера Алексея Балабанова опроверг, что уехал из России из-за специальной военной операции на Украине. Он объяснил, что давно мечтал пожить в Америке, чтобы развивать карьеру и набраться опыта, отметив, что США — столица кино.

«Я всегда хотел поработать над проектами, которые сам смотрю. Я поработал в России в кино. Понял, какой там потолок. Именно в моей профессии. Подумал, что хочу увидеть, как здесь производится кино. Потому что оно производится совершенно по-другому», — поделился Балабанов.

Петр отметил, что не собирается окончательно переезжать в Америку. «У меня виза на три года. Домой я, конечно, вернусь, но позже. Сначала наберусь опыта и поеду снимать кино дома», — заявил художник-постановщик.

Петр Балабанов родился 1 октября 1995 года в семье режиссера Алексея Балабанова и художницы по костюмам Надежды Васильевой. Он окончил факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета.

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