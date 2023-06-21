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21 июня 2023, новость

Звезда «Ворониных» Волкова раскрыла источники дохода

Актриса Екатерина Волкова заявила, что каждый месяц зарабатывает по-разному
Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не получает нормированную заработную плату.

Звезда сериала «Воронины» объяснила, что получает деньги за каждую смену в кино и за каждый сыгранный спектакль. Также Волкова получает доход с рекламы в социальных сетях. Актриса уточнила, что исправно платит налоги.

«Я работала легально всегда, а не только после скандалов с Лерчек, Еленой Блиновской (блогершам предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, — прим.) и т.д. У меня есть ИП. Есть бухгалтер, юрист. Короче, все по-взрослому», — заявила актриса.

Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». В фильмографии звезды более 27 проектов. Помимо кино и театра Волкова также принимала участие в телешоу «Форт Боярд. Возвращение», «Самый умный», «Танцы со звездами», «Кто хочет стать миллионером?».

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