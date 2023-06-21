Звезда «Ворониных» Волкова раскрыла источники дохода

Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не получает нормированную заработную плату.

Звезда сериала «Воронины» объяснила, что получает деньги за каждую смену в кино и за каждый сыгранный спектакль. Также Волкова получает доход с рекламы в социальных сетях. Актриса уточнила, что исправно платит налоги.