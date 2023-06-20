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20 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Кристина Асмус призналась в недостатке родительской любви

Актриса опубликовала пост, посвященный своему отцу
Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Кристина Асмус призналась, что в детстве ей часто не хватало родительской любви и заботы.

«Я никогда не испытывала нежности от папы. Никогда не слышала “Я тебя люблю” или даже “С Днем рождения”. Меня не обнимали, и о том, что меня поддерживают, мне надо было догадываться самой», — отметила актриса.

Асмус добавила, что из-за этого у нее есть проблемы с самооценкой, над которой она работает до сих пор. Однако звезда подчеркнула, что всегда восхищалась отцом и его жертвенностью. Она отметила, что для нее он «самый лучший и любимый герой».

«Уйти с престижной должности инженера ЦУП продавать книжки на рынок, чтобы прокормить четверых детей. Без выходных 40 лет, годами в одних джинсах и с фиолетовой тележкой на работу, футбол по телеку как праздник. Ни одной жалобы, ни одного уныния, счастье, если печенье съел… Вот такой ты в моей детской памяти, пап!» — написала Асмус в посте, посвященном отцу.

Звезда «Интернов» опубликовала на своей странице в соцсети семейное фото, на котором запечатлена с отцом и младшей сестрой. 34-летняя актриса поделилась редким кадром в честь Дня отца, который отмечался в минувшее воскресенье.

Напомним, что актриса родилась в многодетной семье: помимо нее, родители воспитывали еще трех дочерей — Карину, Екатерину и Ольгу.

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