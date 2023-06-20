Астролог Володина рассказала, как попала на «Давай поженимся!»

Василиса Володина | Источник: Fotodom.ru

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала в шоу «Вкусно с Ляйсан», как начала работать в проекте «Давай поженимся!».

По словам Володиной, ее пригласили после того, как она предложила продюсерам идею сводить людей по гороскопу. В 2007-м она поделилась идеей с командой программы, а через год ей предложили стать одной из ведущих передачи.

В апреле 2020 года Володина покинула «Давай поженимся!» из-за вынужденной самоизоляции во время эпидемии коронавируса. При этом Лариса Гузеева и Роза Сябитова продолжили вести шоу вдвоем. По словам астролога, в то время она попросила руководство программы позволить ей работать из дома в течение двух недель из-за страха за свое здоровье, однако ей отказали в такой возможности.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года из эфира Первого канала пропали развлекательные программы, в том числе «Модный приговор» и «Давай поженимся!». В СМИ сообщалось, что производство передач приостановлено временно.