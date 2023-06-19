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19 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Анна Чиповская тайно вышла замуж

Актриса поделилась фото с церемонии бракосочетания с Дмитрием Ендальцевым
Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев | Источник: Алексей Молчановский

Анна Чиповская дала понять, что вышла замуж за своего возлюбленного, 34-летнего актера Дмитрия Ендальцева. Несколько свадебных фото актриса разместила в микроблоге 16 июня, в день своего 36-летия.

«Все, что спасало этот год», — лаконично подписала кадры звезда «Оттепели».

Официально Чиповская не подтвердила замужество, но по кадру, на котором она запечатлена в белом платье и с букетом, а Ендальцев держит папку, похожую на свидетельство о браке, можно сделать вывод, что звезды поженились.

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев познакомились на съемках фильма «Гороскоп на удачу». Они также снялись вместе в проекте «Взаперти».

Впервые пара вышла в свет в 2019 году спустя два года после начала отношений.

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