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19 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с Днем отца трогательным фото с дочерями

Актриса отметила, что навсегда благодарная Уиллису за троих дочерей
Брюс Уиллис с дочерями

Больного деменцией актера Брюса Уиллиса поздравили с Днем отца его бывшая жена, актриса Деми Мур, и его нынешняя супруга, актриса Эмма Хеминг.

У себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Мур опубликовала архивное черно-белое фото Уиллиса с их тремя дочерями.

«Навсегда благодарна тебе, БУ, за то, что подарил мне этих троих замечательных девочек. Мы любим нашего папу дочек. С Днем отца», — написала она.

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год. У них трое дочерей: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Талула.

Эмма Хеминг также опубликовала пост об Уиллисе. «День отца — это праздник, в который я могу поразмышлять о благодарности и уважении к Брюсу, воспитывающему наших дочек. Может быть, это необычно, но то, чему он их научит, протянется сквозь поколения. Безусловная любовь, доброта, сила, сочувствие, терпение, щедрость, упорство», — написала она.

Ранее Хеминг опубликовала видео с недавней проездки в калифорнийский Диснейленд с семьей. Поклонников растрогал момент, когда 68-летний Уиллис придерживает дочь во время катания на одном из аттракционов.

Весной 2022 года у голливудского артиста диагностировали афазию, болезнь начала прогрессировать. Теперь врачи поставили ему диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD). 

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