Наверх
16 июня 2023, новость

Рэдклифф назвал странным свое появление в новом сериале о Гарри Поттере

Звезда кинофраншизы заявил, что Гарри Поттер «был обречен стать кем-то вроде Шерлока Холмса»
Дэниэл Рэдклифф | Источник: Legion-Media.ru

Английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф назвал странным свое появление в сериале, посвященном мальчику-волшебнику. Об этом он сообщил в интервью Deadline.

Артист признался, что читал о проекте, а также отметил, что не примет в нем участия, так как история шоу будет начинаться с чистого листа, а главными героями будут дети.

«Я думаю, что Гарри Поттер был обречен стать кем-то вроде Шерлока Холмса… Видимо, будет восьмилетний ребенок, чья жизнь изменится через пару лет», — добавил Рэдклифф.

В апреле этого года стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно видеоролику, новый проект будет в точности адаптирован под серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

Позже писательница ответила на призывы бойкотировать шоу про Гарри Поттера, в котором выступила в качестве продюсера.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гарри Поттер и тайная комната
Дэниэл Рэдклифф
Daniel Radcliffe
13 самых долгожданных продолжений сериалов лета 2023
Джоан Роулинг
Joanne Murray Rowling
Гарри Поттер и Принц-полукровка
Появились новые кадры с Ефремовым в экранизации популярного фэнтези
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и узник Азкабана
Стоянов сменит 10 образов на съемках нового сериала: первые фото
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и орден Феникса
«Уральские пельмени» снимают свой первый сериал: первые фото
По «Последнему богатырю» снимут сериал
Назван лучший фильм с детьми в главных ролях
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
7 новых увлекательных сериалов мая, которые вы могли пропустить
От Шварценеггера до Янковского: 6 самых звездных сериалов мая
Вилкова снимается в неожиданном образе в сериале: первые фото
Марина Александрова в белом халате на съемках нового сериала: фото с площадки
Михалкова и Разумовская снимаются в сериале о похищении детей: первые фото
6 новых сериалов с необычным сюжетом, от которых не оторваться
8 лет спустя: популярный сериал с Будиной возвращается в эфир
В России сняли сериал по мотивам суда Деппа и Херд
Хабенский и Бондарчук снялись в сериале про 90-е
Эмма Уотсон объяснила, почему ушла из кино
Их будут смотреть: 5 новых любопытных сериалов, показанных на ММКФ
Елена Подкаминская появится в сериале «Сергий против нечисти»
Актер «Гарри Поттера» поддержал Джоан Роулинг после призывов к бойкоту нового шоу
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Янковская, Бондарчук, Апексимова снялись в напряженной драме: первые фото
Муцениеце играет мать дочки Жукова в новом сериале: первые фото
Фанаты «Гарри Поттера» нашли новый недостаток будущего сериала
Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото
HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере
Исакова и Цыганов вернутся к своим ролям в продолжении «Нежности»
Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект
Сергей Бурунов раскрыл подробности нового сериала со своим участием
Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Смоляков и Александрова снялись в «Последнем деле Черкасова»
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
В Японии появится платформа 9 3/4 из «Гарри Поттера»
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Безруков и Ломоносова сыграли супругов в шпионском сериале
Лолита поделилась впечатлениями от съемок у Бондарчука
Иван Янковский получил приз как самый оригинальный актер
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Сын Нагиева, сын Пореченкова и Шпица играют любовный треугольник в сериале
«Актрисы»: Ходченкова и Милявская в новом напряженном трейлере сериала Бондарчука
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон воссоединятся на экране
Стало известно, кто сыграет Карла Лагерфельда в сериале
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой
Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок «Гарри Поттера»
Нельзя пропустить: 12 самых любопытных новых сериалов февраля
У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья
Новые трейлеры
Великая. Золотой век
Трейлер
Дыхание
Трейлер №2
Паутина
Трейлер (англ.)
Нимона
Трейлер (англ.)
Сквозь время
Трейлер №2
Кино про бандитов
Трейлер
Элио
Трейлер (англ.)
Схватка с дьяволом
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь