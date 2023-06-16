Рэдклифф назвал странным свое появление в новом сериале о Гарри Поттере

Дэниэл Рэдклифф | Источник: Legion-Media.ru

Английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф назвал странным свое появление в сериале, посвященном мальчику-волшебнику. Об этом он сообщил в интервью Deadline.

Артист признался, что читал о проекте, а также отметил, что не примет в нем участия, так как история шоу будет начинаться с чистого листа, а главными героями будут дети.

«Я думаю, что Гарри Поттер был обречен стать кем-то вроде Шерлока Холмса… Видимо, будет восьмилетний ребенок, чья жизнь изменится через пару лет», — добавил Рэдклифф.

В апреле этого года стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно видеоролику, новый проект будет в точности адаптирован под серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.