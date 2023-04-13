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13 апреля 2023, новость

HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере

Автор книжной серии Джоан Роулинг в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг

Канал HBO опубликовал первый тизер сериала о волшебнике Гарри Поттере

В тизере сообщается о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, о планах HBO снять семь сезонов сериала по книгам о Гарри Поттере, каждый из которых будет в точности соответствовать каждой части книжной серии, стало известно в начале апреля. Сообщалось, что сама автор в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг, однако не будет присутствовать на площадке каждый день в качестве создателя шоу.

Напомним, в 2021 году франшиза о Гарри Поттере отметила 20-летие: 4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть саги о «мальчике, который выжил» — «Гарри Поттер и философский камень», — созданной по серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат фильм вышел позднее, в марте 2002 года. В честь юбилея звезды фильмов о юном волшебнике воссоединились на съемках спецэпизода, вышедшего на HBO 1 января 2022-го.

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