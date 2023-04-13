HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере

Канал HBO опубликовал первый тизер сериала о волшебнике Гарри Поттере.

В тизере сообщается о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/5669593680589?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, о планах HBO снять семь сезонов сериала по книгам о Гарри Поттере, каждый из которых будет в точности соответствовать каждой части книжной серии, стало известно в начале апреля. Сообщалось, что сама автор в процессе съемок будет контролировать соответствие сюжета сериала содержанию книг, однако не будет присутствовать на площадке каждый день в качестве создателя шоу.