Безрукова и другие звезды посетили премьеру нового фильма Озона

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона «Мое преступление».
Действие картины разворачивается в Париже в 1930-е годы. Молодая и красивая, но не слишком талантливая актриса по имени Мадлен Вердье обвиняется в убийстве известного продюсера. Благодаря подруге-адвокату Полин героиня получает оправдательный приговор суда. Жизнь Мадлен вспыхивает с новой силой, безденежные времена остаются в прошлом, актриса купается в лучах славы. Но рано или поздно все тайное становится явным.
Премьеру посетили Ирина Безрукова, Анжелика Каширина, Яна Крайнова, Ксения Суркова, Александра Черкасова-Служитель, Алена Чехова, Ирина Хакамада, Ирина Горбачева, Марк Тишман, Юлия Паршута и другие знаменитости.
Премьера прошла в рамках фестиваля «Французские премьеры в Октябре», который продлится до 12 июля в киноцентре «Каро 11 Октябрь». В широкий прокат «Мое преступление» выйдет 22 июня.