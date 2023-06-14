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14 июня 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Безрукова и другие звезды посетили премьеру нового фильма Озона

Знаменитости поддержали фестиваль «Французские премьеры в Октябре»
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Фото предоставлены пресс-службой

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона «Мое преступление». 

Действие картины разворачивается в Париже в 1930-е годы. Молодая и красивая, но не слишком талантливая актриса по имени Мадлен Вердье обвиняется в убийстве известного продюсера. Благодаря подруге-адвокату Полин героиня получает оправдательный приговор суда. Жизнь Мадлен вспыхивает с новой силой, безденежные времена остаются в прошлом, актриса купается в лучах славы. Но рано или поздно все тайное становится явным.

Премьеру посетили Ирина Безрукова, Анжелика Каширина, Яна Крайнова, Ксения Суркова, Александра Черкасова-Служитель, Алена Чехова, Ирина Хакамада, Ирина Горбачева, Марк ТишманЮлия Паршута и другие знаменитости.

Премьера прошла в рамках фестиваля «Французские премьеры в Октябре», который продлится до 12 июля в киноцентре «Каро 11 Октябрь». В широкий прокат «Мое преступление» выйдет 22 июня.

Что смотреть в кино: новые фильмы июня 2023


 

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