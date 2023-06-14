Безрукова и другие звезды посетили премьеру нового фильма Озона

Действие картины разворачивается в Париже в 1930-е годы. Молодая и красивая, но не слишком талантливая актриса по имени Мадлен Вердье обвиняется в убийстве известного продюсера. Благодаря подруге-адвокату Полин героиня получает оправдательный приговор суда. Жизнь Мадлен вспыхивает с новой силой, безденежные времена остаются в прошлом, актриса купается в лучах славы. Но рано или поздно все тайное становится явным.