Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью

Карен Шахназаров

Советский и российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что современное кино находится на уровне наскальной живописи. Его слова приводит «КП».

«Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь. Современное кино находится примерно на уровне наскальной живописи в мировом изобразительном искусстве. Начало начал. Сперва была наскальная живопись, которая сегодня интересна только узким специалистам, и только потом, спустя века — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Илья Репин, Василий Суриков», — сказал 70-летний кинематографист.

Шахназаров также отметил, что всегда выступал против съемок сиквелов, потому что не хотел возвращаться к пройденному. Кроме того, он заявил, что не любит пересматривать свои киноработы.

Напомним, первую широкую известность режиссер получил, сняв музыкальный фильм «Мы из джаза», вышедший на экраны в 1983 году. Картина была удостоена нескольких международных премий. Следующие фильмы режиссера, трагикомедии «Зимний вечер в Гаграх» 1985 года и «Курьер» 1986 года, также принесли Шахназарову большой успех.