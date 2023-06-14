Наверх
14 июня 2023, новость

Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью

Режиссер заявил, что не считает кино искусством
Карен Шахназаров

Советский и российский режиссер Карен Шахназаров заявил, что современное кино находится на уровне наскальной живописи. Его слова приводит «КП».

«Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь. Современное кино находится примерно на уровне наскальной живописи в мировом изобразительном искусстве. Начало начал. Сперва была наскальная живопись, которая сегодня интересна только узким специалистам, и только потом, спустя века — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Илья Репин, Василий Суриков», — сказал 70-летний кинематографист.

Шахназаров также отметил, что всегда выступал против съемок сиквелов, потому что не хотел возвращаться к пройденному. Кроме того, он заявил, что не любит пересматривать свои киноработы.

Напомним, первую широкую известность режиссер получил, сняв музыкальный фильм «Мы из джаза», вышедший на экраны в 1983 году. Картина была удостоена нескольких международных премий. Следующие фильмы режиссера, трагикомедии «Зимний вечер в Гаграх» 1985 года и «Курьер» 1986 года, также принесли Шахназарову большой успех.

В 1998 году Карен Шахназаров возглавил киноконцерн «Мосфильм», став его генеральным директором. Режиссер является членом попечительского совета Высшей школы телевидения МГУ и членом Общественной палаты Российской Федерации. У Шахназарова трое детей.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Элио
Трейлер (англ.)
Схватка с дьяволом
Дублированный трейлер
Спецоперация: Львица
Тизер (англ.)
Библиотекарь
Тизер
Ведьмак
Трейлер (3 сезон, англ.)
Бедные-несчастные
Трейлер (англ.)
Асока
Тизер (англ.)
Благие знамения
Трейлер (2 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь