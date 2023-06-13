На премьере сериала Асмус поддержал возлюбленный

По сюжету, в райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Празднование омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины — труп и необычный камень, оказавшийся метеоритом. Расследование обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников, их учителей и родителей.