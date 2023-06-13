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13 июня 2023, фоторепортажКрасная дорожка

На премьере сериала Асмус поддержал возлюбленный

Актриса вместе с коллегами представила криминальную комедию «Райцентр»
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Фото предоставлены пресс-службой

В Москве представили комедийный криминальный детектив «Райцентр». Премьера прошла в формате выпускного вечера с дресс-кодом «дискотека 90-х».

Сериал представили актеры Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарев, Иван Добронравов, Карина Разумовская, Даниил Киселев, Игорь Грабузов, Артем Волобуев, Алексей Золотовицкий, Екатерина Носик, Лариса Баранова, а также режиссер Данила Чащин.

Гостями премьеры стали Стася Милославская, Екатерина Кабак, Валери Зоидова, Татьяна Струженкова, Александр Анатольевич, Алена Бабенко, Софья Присс, Мила Ершова, Тимур Родригез, Светлана Камынина, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин и многие другие звезды.

По сюжету, в райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Празднование омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины — труп и необычный камень, оказавшийся метеоритом. Расследование обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников, их учителей и родителей.

Все серии «Райцентра» будут доступны на платформе Иви 23 июня.

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