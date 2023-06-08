Дибров рассказал о финансовом положении после ухода из популярного шоу

Дмитрий Дибров | Источник: PersonaStars

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг в беседе с «МК», что лишился большей части заработка после ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Дибров заявил, что не потерял «ни копейки» после того, как покинул проект. «Знаете, почему? Потому что мы с (Константином) Эрнстом — два последних "взглядовца" на "Первом канале"», — рассказала телеведущий.

Дибров еще не придумал, чем будет заниматься в дальнейшем. По словам телеведущего, директор «Первого канал» Константин Эрнст предложил ему создать новый проект, отметив, что поставит его передачу в прайм-тайм. Дибров не знает, что хочет вести. Он объяснил, что не интересуется политикой, а также «мужским и женским».

«Сейчас нужна только развлекаловка. А чем я буду развлекать? "Угадайку" ведет (Валдис) Пельш, и лучше него никто на свете это не сделает», — заявил телеведущий.