Крис Хемсворт раскритиковал фильм «Тор: Любовь и Гром»

Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Актер Крис Хемсворт в интервью журналу GQ назвал слишком глупым фильм «Тор: Любовь и гром» со своим участием в главной роли.

«Мне кажется, нам было слишком весело. Фильм получился слишком глупым. Всегда трудно быть в центре событий и иметь хоть какую-то реальную перспективу <...> Мне нравится сам процесс, это всегда увлекательно, но ты просто не знаешь, как отреагируют люди», — заявил Хемсворт.

Он также признался, что ему было одновременно смешно и неловко, когда восьмилетние друзья его сына критиковали новый блокбастер Marvel. Им не понравились спецэффекты и обилие юмора в фильме «Тор: Любовь и гром».

В одном из недавних интервью актер Энтони Хопкинс говорил, что ему не понравилось играть Одина в блокбастере Marvel. «Они одели меня в доспехи, приклеили мне бороду. Сядь на трон, покричи немного, говорили мне. Если вы сидите перед зеленым экраном, играть это бессмысленно», — пожаловался Хопкинс.