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7 июня 2023, фоторепортажСъемки

Васильев вернулся к главной роли в сериале «Невский»: первые фото

Стартовали съемки нового сезона популярного сериала
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13
фотографий
13
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

В Санкт-Петербурге создатели хита канала НТВ «Невский» приступили к съемкам нового сезона. Антон Васильев вновь вернется к образу главного героя, майора Павла Семенова.

По сюжету, после разыгравшейся в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области кровавой драмы в Северную столицу из Москвы прибывает замминистра внутренних дел генерал Кондратьев (его играет Андрей Коровниченко). Перед ним поставлена конкретная задача – в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве.

В результате ведомственных интриг Семенов и подполковник Михайлов (Андрей Гульнев) получают новое назначение. В зоне их ответственности не только центр города и Невский проспект, но и вся Ленинградская область. Алексей Фомин (эту роль исполняет Дмитрий Паламарчук), возглавивший криминальный мир Петербурга, начинает понимать, что мало захватить власть – ее еще необходимо удерживать.

Также в новом сезоне появятся Сергей Кошонин, Виктория Маслова, Анастасия Забирова, Александр Саюталин, Игорь Павлов, Денис Старков, Екатерина Рокотова и другие.

Режиссер Игорь Драка обещает зрителям «много всего интересного», в том числе новых персонажей, экшен-сцены на Невском и больше юмора.

Премьера первого сезона популярного детектива состоялась весной 2016 года. Всего в эфир НТВ вышло шесть сезонов. Заключительные серии последнего сезона были показаны в конце апреля. 
 

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