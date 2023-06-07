Звезда «Закрытой школы» Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж

Луиза-Габриэла Бровина и Никита Макаров | Источник: PersonaStars

Луиза-Габриэла Бровина согласилась стать женой блогера и начинающего музыканта Никиты Макарова, который выступает под псевдонимом Sintilinti. Актриса призналась, что она и ее бойфренд пока не знают, когда сыграют свадьбу и каким будет торжество.

«Мы еще не успели решить, какая свадьба будет, где и когда, все произошло так быстро… И, честно, оба никак не можем осознать… Думаем, что в ближайшее время обязательно все решим и поделимся новостями! Все произошло настолько быстро, что родители еще не успели узнать о предложении. Сейчас как раз порадуем их!» – рассказала пара изданию «СтарХит».

Бровина также отметила, что о наследниках они с возлюбленным пока не думают, так как дети — это большая ответственность, а пара пока к таким серьезным изменениям в жизни не готова. «Я понимаю, что мне пока рановато уходить в материнство, хочется еще пожить прежней жизнью», — добавила 20-летняя актриса.

Влюбленные рассказали, что они знакомы около года. По словам Никиты Макарова, звезду «Закрытой школы» не так просто было завоевать. А вот Луиза-Габриэла Бровина отметила, что обратила на парня внимание при первой же встрече, но не решалась сразу показать свои чувства, так как хотела его проверить.

«Но я же девочка, я должна побыть загадкой, чтобы он побегал за мной, и проверить, насколько ему нужна конкретно я. Может, он просто хочет развлечься?» — добавила актриса.