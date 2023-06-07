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7 июня 2023, новость

Ивлеева и Нагиев стали звездами с крупнейшими рекламными гонорарами в РФ

Журналисты посчитали, сколько зарабатывают на рекламе знаменитости
Анастасия Ивлеева | Источник: PersonaStars

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев и телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева получают крупнейшие рекламные гонорары в РФ. Список самых востребованных среди рекламодателей отечественных звезд опубликовало издание «Комсомольская правда».

По информации журналистов, Ивлеева и Нагиев получают по 7-15 миллионов рублей за контракт. На аналогичные гонорары могут рассчитывать Федор Бондарчук, Клава Кока, Полина Гагарина, Сергей Безруков, Дмитрий Маликов, Сергей Гармаш.

Чуть меньше зарабатывают актер Сергей Маковецкий, телеведущая Ксения Бородина, актер Михаил Пореченков, юморист Азамат Мусагалиев, актриса Марина Александрова и актер Сергей Бурунов — от 5 до 7 млн руб. за рекламный контракт.

На третьей строчке расположились шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, певица Лолита Милявская, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов и врач и телеведущий Александр Мясников с контрактами от 1 до 3 млн руб.

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