Ивлеева и Нагиев стали звездами с крупнейшими рекламными гонорарами в РФ

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев и телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева получают крупнейшие рекламные гонорары в РФ. Список самых востребованных среди рекламодателей отечественных звезд опубликовало издание «Комсомольская правда».

На третьей строчке расположились шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, певица Лолита Милявская, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов и врач и телеведущий Александр Мясников с контрактами от 1 до 3 млн руб.