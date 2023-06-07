Созданный нейросетью сериал покажут на фестивале «Пилот»

Кадр из сериала «Сидоровы»

Ежегодный фестиваль сериалов «Пилот», который в 2023 году пройдет уже в пятый раз, объявил конкурсную программу. В нее вошли 20 российских проектов — независимых, платформенных, а также созданных по заказу телеканалов.

Среди пилотов, которые покажут в Иваново, оказалась комедия «Сидоровы» — первый российский сериал, сценарий которой написала нейросеть. Проект создан при участии образовательной платформы Skillbox и социальной сети ВКонтакте по заказу телеканала СТС. Сериал про обычную российскую семью, которая понимает, что живет в ситкоме, снимает Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»), главные роли исполняют Георгий Дронов, Алина Алексеева, Сергей Степин и Татьяна Орлова.

Помимо основного конкурса на фестивале будет представлена внеконкурсная программа, показы в рамках которой пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново.

V Фестиваль сериалов «Пилот» состоится в Иваново с 22 по 25 июня.