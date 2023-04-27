Наверх
27 апреля 2023, статьяТесты

Зашифровали на картинках 5 культовых фильмов. Сможете угадать хотя бы половину?

Ребус-загадка для настоящих киноманов — внимательно рассмотрите эти картинки и угадайте, какие фильмы в них спрятались. Как быстро вы справитесь?

С помощью нейросети мы зашифровали на изображениях ниже пять очень известных фильмов. Чтобы догадаться, какие именно, используйте ассоциативное мышление, логику и, конечно, свою насмотренность. Вся соль — в деталях. Подсказка: обращайте внимание не только на отдельные предметы, но и на их взаимосвязь.

Удачи, киноманы!

Картинка 1

Для начала потренируемся на простом варианте — каждый должен догадаться за секунду, какой фильм здесь изображен.

Картинка 2

Разминаемся дальше — не самый легкий, но и не такой сложный ребус, а фильм, в нем зашифрованный, вы точно смотрели и не раз.

Картинка 3

Идем на усложнение! Впрочем, истинным киноманам не составит труда быстро догадаться, что это за фильм.

Картинка 4

Здесь придется поразмыслить — есть риск ошибиться...

Картинка 5

Вариант для самых сообразительных киноманов. Что же это за фильм?

Внимание: далее опубликованы правильные ответы. Проверьте себя!

Картинка 1. Узнали машину времени DeLorean? Конечно, на этой картинке зашифрована культовая франшиза «Назад в будущее» о невероятных путешествиях Марти Макфлая по прошлому и будущему.

Картинка 2. Героев Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет связывает трагическая, но прекрасная любовь, кулон «Сердце океана» и огромная глыба льда. Разумеется, на картинке «Титаник»!

Картинка 3. Следуем вместе с Нео за белым кроликом! На картинке легко узнать антураж «Матрицы»: стильное кресло Морфеуса и телефонную будку, выступавшую в качестве портала.

Картинка 4. Узнали фильм-сон и фильм-лабиринт Кристофера Нолана «Начало»? Тогда должны вспомнить как звучащую там песню «Non, Je Ne Regrette Rien» Эдит Пиаф, предупреждавшую героев о пробуждении из очередного сна, так и одну из ключевых героинь в исполнении Марион Котийяр (которая, кстати, играла Эдит Пиаф в фильме-биографии великой артистки).

Картинка 5. Часы, кукуруза, книги.. Казалось бы, что общего между этими предметами? Отвечаем: все они связаны с сюжетом еще одного блокбастера Нолана «Интерстеллар»!

Ну как, угадали все 5 фильмов? Делитесь в комментариях и отправляйте головоломку друзьям, чтобы сравнить результаты!

Кадр из фильма про космос или нейросеть?
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Назад в будущее 2
Матрица: Перезагрузка
«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов
Назад в будущее
Матрица: Революция
Режиссер «Титаника» ответил на вопрос о желании изменить фильм
Интерстеллар
Матрица: Воскрешение
Назад в будущее 3
Начало
Титаник
Матрица
Фильм «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз
10 удивительных фактов о фильме «Титаник», которые стоит узнать
Режиссер «Титаника» рассказал о нежелании ДиКаприо участвовать в кастинге
Кардашьян — Мистик, Крид — маньяк Дамер: кем нарядились звезды на Хэллоуин 2022
Исполнитель роли Морфеуса высказался о четвертой «Матрице»
Режиссер «Миллионера из трущоб» поставит танцевальную адаптацию «Матрицы»
«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов
Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»
«Титаник» вернется в кинотеатры в честь своего 25-летия
Российские зрители назвали самую красивую пару из кино
Объявлены номинанты на «зрительский» «Оскар»
Китайцы угрожают Киану Ривзу бойкотом «Матрицы» из-за Тибета
Киану Ривз подтвердил, что станет супергероем Marvel
Киану Ривз объяснил мем, где он сидит на скамейке с сэндвичем
Киану Ривз объяснил решение вернуться к роли «мертвого» Нео
Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»
Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»
Кейт Уинслет рассказала о травле за лишний вес в «Титанике»
Макконахи рассказал об упущенной главной роли в «Титанике»
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Ривз устроил вечеринку на 200 человек после съемок «Матрицы 4»
Как вы смотрите фильмы? Пройдите опрос
Киану Ривз побрился почти налысо для съемок в «Матрице 4»
Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли
Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»
Исполнителя роли Морфеуса не позвали в новую «Матрицу»
СМИ: у фильма Нолана «Интерстеллар» появится сиквел
От «Престижа» до «Начала»: тест-головоломка по фильмам Нолана
Киану Ривз прилетел на съемки новой «Матрицы» с возлюбленной
Назван величайший киногерой в истории
Ривз и Мосс объяснили, зачем снялись в продолжении «Матрицы»
Режиссер «Джона Уика» рассказал о работе над «Матрицей 4»
Новые трейлеры
Желание
Тизер-трейлер (англ.)
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трейлер (англ.)
Следующий гол — победный
Трейлер (англ.)
Призраки в Венеции
Тизер-трейлер (англ.)
Платонические отношения
Трейлер (англ.)
И просто так
Тизер (2 сезон, англ.)
Черное зеркало
Тизер (6 сезон, англ.)
Стоп-слово
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь