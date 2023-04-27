Зашифровали на картинках 5 культовых фильмов. Сможете угадать хотя бы половину?

С помощью нейросети мы зашифровали на изображениях ниже пять очень известных фильмов. Чтобы догадаться, какие именно, используйте ассоциативное мышление, логику и, конечно, свою насмотренность. Вся соль — в деталях. Подсказка: обращайте внимание не только на отдельные предметы, но и на их взаимосвязь.
Удачи, киноманы!
Картинка 1
Для начала потренируемся на простом варианте — каждый должен догадаться за секунду, какой фильм здесь изображен.
Картинка 2
Разминаемся дальше — не самый легкий, но и не такой сложный ребус, а фильм, в нем зашифрованный, вы точно смотрели и не раз.
Картинка 3
Идем на усложнение! Впрочем, истинным киноманам не составит труда быстро догадаться, что это за фильм.
Картинка 4
Здесь придется поразмыслить — есть риск ошибиться...
Картинка 5
Вариант для самых сообразительных киноманов. Что же это за фильм?
Внимание: далее опубликованы правильные ответы. Проверьте себя!
Картинка 1. Узнали машину времени DeLorean? Конечно, на этой картинке зашифрована культовая франшиза «Назад в будущее» о невероятных путешествиях Марти Макфлая по прошлому и будущему.
Картинка 2. Героев Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет связывает трагическая, но прекрасная любовь, кулон «Сердце океана» и огромная глыба льда. Разумеется, на картинке «Титаник»!
Картинка 3. Следуем вместе с Нео за белым кроликом! На картинке легко узнать антураж «Матрицы»: стильное кресло Морфеуса и телефонную будку, выступавшую в качестве портала.
Картинка 4. Узнали фильм-сон и фильм-лабиринт Кристофера Нолана «Начало»? Тогда должны вспомнить как звучащую там песню «Non, Je Ne Regrette Rien» Эдит Пиаф, предупреждавшую героев о пробуждении из очередного сна, так и одну из ключевых героинь в исполнении Марион Котийяр (которая, кстати, играла Эдит Пиаф в фильме-биографии великой артистки).
Картинка 5. Часы, кукуруза, книги.. Казалось бы, что общего между этими предметами? Отвечаем: все они связаны с сюжетом еще одного блокбастера Нолана «Интерстеллар»!
Ну как, угадали все 5 фильмов? Делитесь в комментариях и отправляйте головоломку друзьям, чтобы сравнить результаты!