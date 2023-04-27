Зашифровали на картинках 5 культовых фильмов. Сможете угадать хотя бы половину?

С помощью нейросети мы зашифровали на изображениях ниже пять очень известных фильмов. Чтобы догадаться, какие именно, используйте ассоциативное мышление, логику и, конечно, свою насмотренность. Вся соль — в деталях. Подсказка: обращайте внимание не только на отдельные предметы, но и на их взаимосвязь.

Удачи, киноманы!

Картинка 1

Для начала потренируемся на простом варианте — каждый должен догадаться за секунду, какой фильм здесь изображен.

Картинка 2

Разминаемся дальше — не самый легкий, но и не такой сложный ребус, а фильм, в нем зашифрованный, вы точно смотрели и не раз.

Картинка 3

Идем на усложнение! Впрочем, истинным киноманам не составит труда быстро догадаться, что это за фильм.

Картинка 4

Здесь придется поразмыслить — есть риск ошибиться...

Картинка 5

Вариант для самых сообразительных киноманов. Что же это за фильм?

Внимание: далее опубликованы правильные ответы. Проверьте себя!

Картинка 1. Узнали машину времени DeLorean? Конечно, на этой картинке зашифрована культовая франшиза «Назад в будущее» о невероятных путешествиях Марти Макфлая по прошлому и будущему.

Картинка 2. Героев Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет связывает трагическая, но прекрасная любовь, кулон «Сердце океана» и огромная глыба льда. Разумеется, на картинке «Титаник»!

Картинка 3. Следуем вместе с Нео за белым кроликом! На картинке легко узнать антураж «Матрицы»: стильное кресло Морфеуса и телефонную будку, выступавшую в качестве портала.

Картинка 4. Узнали фильм-сон и фильм-лабиринт Кристофера Нолана «Начало»? Тогда должны вспомнить как звучащую там песню «Non, Je Ne Regrette Rien» Эдит Пиаф, предупреждавшую героев о пробуждении из очередного сна, так и одну из ключевых героинь в исполнении Марион Котийяр (которая, кстати, играла Эдит Пиаф в фильме-биографии великой артистки).

Картинка 5. Часы, кукуруза, книги.. Казалось бы, что общего между этими предметами? Отвечаем: все они связаны с сюжетом еще одного блокбастера Нолана «Интерстеллар»!

Ну как, угадали все 5 фильмов? Делитесь в комментариях и отправляйте головоломку друзьям, чтобы сравнить результаты!