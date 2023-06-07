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7 июня 2023, новость

Джонни Депп гордится провокационной ролью дочери в сериале

Голливудский актер высоко оценил работу Лили-Роуз в сериале «Кумир» и порадовался ее экспериментам в кино
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

59-летний Джонни Депп положительно отнесся к новой работе своей дочери Лили-Роуз Депп в сериале «Кумир». Инсайдер сообщил: актер уверен, что его наследница на правильном пути, раз привлекла столько внимания.

«Ему нравится, что она самостоятельная личность и становится самостоятельной актрисой. Она не ставит свою карьеру в зависимость от его успеха. Ему нравится, что она такой сильный человек, особенно теперь, когда она привлекла внимание своей недавней ролью в “Кумире”. Он гордится ею и не придает значения дополнительной болтовне и драме, которые привносит эта роль», — рассказал источник, близкий к звездной семье, изданию Daily Mail.

24-летняя Лили-Роуз Депп сыграла в новом проекте HBO главную роль. Она перевоплотилась в певицу Джослин, которая после нервного срыва пытается вернуться к прежней жизни и снова хочет заниматься музыкой. Премьера первых серий состоялась в рамках 67-го Каннского кинофестиваля. Несмотря на то, что зрители в зале оценили работу съемочной группы и актеров, эксперты раскритиковали новый проект режиссера Сэма Левинсона.

The Weeknd, Лили-Роуз Депп и Сэм Левинсон | Источник: Legion-Media.ru

Позже режиссер оправдался за обилие откровенных сцен. По его мнению, сейчас секс действительно оказывает особое влияние на культуру. «Мы живем в очень сексуализированном мире, где влияние порнографии действительно сильно с точки зрения психики молодых людей. И мы видим это в поп-музыке», — заключил Сэм Левинсон.

Вместе с режиссером над созданием сериала работал и популярный певец The Weeknd, который написал сценарий, выступил продюсером, а также сыграл главную роль.

Также ранее сама Лили-Роуз Депп ответила на критику «Кумира» и объяснила, почему не считает откровенные сцены лишними.

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