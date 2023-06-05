Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч разочаровал поклонниц внешним видом

Халит Эргенч с женой Бергюзар Корель | Источник: Legion-Media.ru

Еще 12 лет назад, когда Халит Эргенч появился в первых сериях «Великолепного века» в роли султана Сулеймана, зрительницы по всему миру восхищались его красотой и статью. Однако после завершения проекта турецкий актер сильно изменился, отмечают поклонницы проекта.

Кадрами с Халитом в соцсетях регулярно делится его жена Бергюзар Корель, актриса и исполнительница главной роли в сериале «1001 ночь». Фанатки 53-летнего актера обратили внимание, что за прошедшие годы он заметно постарел: появилось много седины и облысения.

«В первых сериях ВВ был такой стройный, подтянутый! Запустил себя», «За такого Хюррем с Махидерван бы не дрались», – написали пользовательницы Сети.

Халит Эргенч с женой, фото: соцсети

Напомним, Халит и Бергюзар познакомились в 2006 году, когда снимались в сериале «1001 ночь». Работая вместе, актеры полюбили друг друга, как и их герои. Эргенч развелся с первой женой и вскоре женился на Корель. В 2010 году у супругов родился сын Али, спустя десять лет – сын Хан, а еще через год – дочь Лейла.