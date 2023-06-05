Надежда Бабкина объяснила, почему покинула шоу «Модный приговор»

Александр Васильев и Надежда Бабкина в «Модном приговоре»

Народная артистка России Надежда Бабкина на шоу «Эмпатия Манучи» призналась, что покинула шоу «Модный приговор» из-за отсутствия съемок.

«Я ни с кем не скандалила. Я там 12 лет проработала. Потом полтора года было затишье. Я сидела без работы. Я приняла самостоятельное решение перейти на другой канал», — подчеркнула Бабкина.

Она отметила, что шоураннеры проекта были недовольны ее решением покинуть передачу. Однако, по словам Бабкиной, у нее не было никакого контракта с телеканалом. Тем не менее певице звонило руководство «Модного приговора», чтобы выразить свое недовольство тем, что она «ушла и не спросилась».

В марте 2023 года Бабкина вместе со стилистом Владиславом Лисовцом стала ведущей передачи «Модный vs Народный». Два образа для участницы передачи выбирает команда «народных» стилистов во главе с Надеждой Бабкиной, еще два образа предлагает команда профессионалов Влада Лисовца. В итоге жюри из 12 специалистов выберет победителя, однако финальный голос остается за участницей телепередачи, которой предстоит решить, какие из образов она захочет оставить себе.