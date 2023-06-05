Надежда Бабкина объяснила, почему покинула шоу «Модный приговор»

Народная артистка России Надежда Бабкина на шоу «Эмпатия Манучи» призналась, что покинула шоу «Модный приговор» из-за отсутствия съемок.
«Я ни с кем не скандалила. Я там 12 лет проработала. Потом полтора года было затишье. Я сидела без работы. Я приняла самостоятельное решение перейти на другой канал», — подчеркнула Бабкина.
Она отметила, что шоураннеры проекта были недовольны ее решением покинуть передачу. Однако, по словам Бабкиной, у нее не было никакого контракта с телеканалом. Тем не менее певице звонило руководство «Модного приговора», чтобы выразить свое недовольство тем, что она «ушла и не спросилась».
В марте 2023 года Бабкина вместе со стилистом Владиславом Лисовцом стала ведущей передачи «Модный vs Народный». Два образа для участницы передачи выбирает команда «народных» стилистов во главе с Надеждой Бабкиной, еще два образа предлагает команда профессионалов Влада Лисовца. В итоге жюри из 12 специалистов выберет победителя, однако финальный голос остается за участницей телепередачи, которой предстоит решить, какие из образов она захочет оставить себе.
Ранее бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев высказался о шоу «Модный vs Народный» и назвал его суррогатом популярного проекта «Первого канала».