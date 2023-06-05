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5 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

​​​​​​​Отметившая 38-летие Барановская призналась, что «перестала ругать себя»

Телеведущая рассказала, что раньше была недовольна собой
Юлия Барановская

3 июня ведущая шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале» Юлия Барановская отметила день рождения — ей исполнилось 38 лет. По этому случаю звезда опубликовала фото в соцсетях и поздравила себя с личным праздником.

Она также отметила, что с возрастом смогла полюбить себя и стала относиться к себе лучше.

«Кстати, с каждым новым годом своей жизни влюбляюсь в себя все больше и больше. И почему я раньше этого не делала? Всегда находила, за что себя отругать, вечно была собой недовольна. Нет, все: теперь к себе исключительно с любовью и заботой», — призналась Барановская.

Поклонники телеведущей присоединились к поздравлениям и оставили свои пожелания в комментариях. «С днем рождения вас, Юлия, вы лучшая!», «С днем рождения!!! Моя любимая телеведущая», «Женщина при должном уходе с годами как хорошее вино — красивый цвет, терпкость, вкусное и дорогое», — написали подписчики звезды.

В 2012 году Юлия Барановская рассталась с известным футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей – сыновей Артема и Арсения и дочь Яну. Младший наследник звезды Арсений появился на свет уже после расставания родителей.

Вернувшись в Россию из Англии, где Юлия жила с Аршавиным и детьми, она построила успешную карьеру на телевидении. Зрители знают ее как соведущую Александра Гордона в шоу «Мужское/Женское» . Также Барановская ведет программу «Все к лучшему» на «Русском радио».

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