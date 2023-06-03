Наверх
3 июня 2023, новость

Умер прототип главного героя фильма «1+1»

Французский предприниматель Филипп Поццо ди Борго, оставшийся парализованным после несчастного случая, умер в возрасте 72 лет
Филипп Поццо ди Борго и его бессменный помощник Абдель Селлу | Источник: Legion-Media.ru

В возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который получил широкую известность как прототип главного героя из фильма «1+1». Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на режиссеров данной картины Эрика Толедано и Оливье Накаша.

По их информации, предприниматель умер 1 июня в Марракеше.

«Приняв, что мы адаптируем его историю в фильме "Неприкасаемые" (в российском прокате «1+1». — Прим.), он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека», — написали Накаш и Толедано в соцсетях.

По их словам, интеллекта и юмора Поццо ди Борго будет не хватать.

Омар Си и Франсуа Клюзе в фильме «1+1»

Бизнесмен был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году с предпринимателем произошел несчастный случай во время параглайдинга, в результате чего он остался парализованным.

Французская кинолента «1+1» основана на истории Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу, экс-заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Фильм вышел в прокат в 2011 году и имел огромный успех как во Франции, так и за рубежом, собрав свыше $400 млн по всему миру. Главные роли в ленте исполнили Франсуа Клюзе и Омар Си.

Также, в 2017 году вышел американский ремейк картины «1+1: Голливудская история» с Брайаном Крэнстоном в главной роли.

8.4
1+1
2011/Франция16+драмакомедиябиография
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
1+1
Брайан Крэнстон
Bryan Cranston
Малышева и Малахов поддержали Диану Гурцкая после смерти мужа
1+1: Голливудская история
Омар Си
Omar Sy
Умер актер из «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы»
Франсуа Клюзе
François Cluzet
Сергея Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества
Умер народный артист России и режиссер Николай Досталь
Миронов, Ахеджакова, Михалкова: коллеги простились с Инной Чуриковой
Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды
Умерла актриса Джина Лоллобриджида
Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой
Рената Литвинова почтила память сценаристки Натальи Рязанцевой
Джон Траволта простился с умершей актрисой Керсти Элли
Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Юрий Дубровин
Умер последний оставшийся в живых актер из «Унесенных ветром»
Умер отец Дженнифер Энистон актер Джон Энистон
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство»
Умерла мать Шона Пенна актриса Айлин Райан
НТВ покажет выпуск шоу Кудрявцевой с Борисом Моисеевым
Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом
Памяти Сергея Пускепалиса: роли, за которые его полюбили
Любимова назвала Пускепалиса человеком исключительной порядочности
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
С режиссером советских фильмов о Холмсе Масленниковым простятся на «Ленфильме»
На 92-м году жизни скончался режиссер Жан-Люк Годар
Производство шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II
Медвежонок Паддингтон поблагодарил королеву Елизавету II за все
По-королевски: актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе
Скончался режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жэкин
Названа возможная причина смерти актера из «Интернов» Пинскера
Скончался режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен
Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»
Умер актер сериала «Закон и порядок» Пол Сорвино
В США умерла актриса популярных сериалов
Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан
Умерла 81-летняя актриса фильма «Щит и меч»
Звезда фильма «Игрушка» Мишель Буке умер на 97-м году жизни
Умерла 95-летняя актриса из «Анатомии страсти»
В Петербурге простились с Александрой Яковлевой
Умер режиссер Виталий Мельников
Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова
Умер актер Евгений Сытый
Умер оскароносный американский актер Уильям Херт
Умер озвучивший Джека Воробья актер Сергей Дьячков
В Москве простились с актером Борисом Невзоровым
Умер 75-летний режиссер «Охотников за привидениями»
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла легенда итальянского кино — актриса Моника Витти
Умер актер сериала «Рабыня Изаура»
Путин высказался о смерти Виктора Мережко
Никита Михалков назвал отличительную черту Куравлева
Новые трейлеры
Гипнотик
Дублированный трейлер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Трейлер (англ.)
Черное зеркало
Трейлер (6 сезон, англ.)
Круче некуда
Трейлер (англ.)
Взрослые
Трейлер (англ.)
Захваченный рейс
Трейлер (англ.)
Райцентр
Тизер
Без обид
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь