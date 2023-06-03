Умер прототип главного героя фильма «1+1»

Филипп Поццо ди Борго и его бессменный помощник Абдель Селлу | Источник: Legion-Media.ru

В возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который получил широкую известность как прототип главного героя из фильма «1+1». Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на режиссеров данной картины Эрика Толедано и Оливье Накаша.

По их информации, предприниматель умер 1 июня в Марракеше.

«Приняв, что мы адаптируем его историю в фильме "Неприкасаемые" (в российском прокате «1+1». — Прим.), он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека», — написали Накаш и Толедано в соцсетях.

По их словам, интеллекта и юмора Поццо ди Борго будет не хватать.

Омар Си и Франсуа Клюзе в фильме «1+1»

Бизнесмен был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году с предпринимателем произошел несчастный случай во время параглайдинга, в результате чего он остался парализованным.

Французская кинолента «1+1» основана на истории Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу, экс-заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Фильм вышел в прокат в 2011 году и имел огромный успех как во Франции, так и за рубежом, собрав свыше $400 млн по всему миру. Главные роли в ленте исполнили Франсуа Клюзе и Омар Си.

Также, в 2017 году вышел американский ремейк картины «1+1: Голливудская история» с Брайаном Крэнстоном в главной роли.