Продюсер «Голоса» прокомментировал слухи о закрытии шоу

Продюсер шоу «Голос» Юрий Аксюта опроверг слухи о закрытии вокального телепроекта. Его слова цитирует «Первый канал».

«Хочу проанонсировать и сказать нашим недоброжелателям — в интернете появились разного рода сведения о том, что якобы "Голос" закрывают, он куда-то уходит. Нет! "Голос" никто не закрывает. Более того, у нас сейчас начинаются кастинги на обычный "Голос", "Голос. Дети" и "Голос 60+"», — отметил Аксюта.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89064363&id=456239451&hash=76bb6476e33f711e&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне финального эпизода 11-го сезона вокального конкурса в сети начала распространяться информация о том, что генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст решил закрыть «Голос» и запустить на канале другое шоу. Однако представители проекта не делали никаких заявлений по поводу его возможного ухода из эфира.