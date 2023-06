Победительницей «Голоса» стала участница детской версии шоу

В финале шоу конкурсантки сначала спели композицию вместе с наставником, а потом выступили сольно. Беляев и Сыщикова исполнили песню My Love is Like Therr Maitz. Баста и Серебрякова — композицию «Обернись» группы «Город 312». Пресняков и Диваева исполнили хит 90-х «Стюардесса по имени Жанна», а Гагарина и Соломахина выбрали песню наставницы «Колыбельная».