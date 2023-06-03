Победительницей «Голоса» стала участница детской версии шоу

На «Первом канале» завершился 11-й сезон вокального телепроекта «Голос». Названо имя победителя шоу.

Первое место в конкурсе заняла 19-летняя Виктория Соломахина — девушка уже приходила на детскую версию «Голоса» в 10-летнем возрасте, однако выбыла из проекта. В этот раз певица выступала в команде Полины Гагариной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89064363&id=456239452&hash=27be851f6e169e67&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На втором месте оказалась Эльмира Диваева из команды Владимира Преснякова. Третье место заняла Ирина Сыщикова — подопечная Антона Беляева. Замкнула четверку лидеров Людмила Серебрякова из команды Басты. Баста также был признан лучшим наставником сезона.

В финале шоу конкурсантки сначала спели композицию вместе с наставником, а потом выступили сольно. Беляев и Сыщикова исполнили песню My Love is Like Therr Maitz. Баста и Серебрякова — композицию «Обернись» группы «Город 312». Пресняков и Диваева исполнили хит 90-х «Стюардесса по имени Жанна», а Гагарина и Соломахина выбрали песню наставницы «Колыбельная».