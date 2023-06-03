Наверх
3 июня 2023, новость

Победительницей «Голоса» стала участница детской версии шоу

19-летняя Виктория Соломахина победила в 11-м сезоне вокального конкурса

На «Первом канале» завершился 11-й сезон вокального телепроекта «Голос». Названо имя победителя шоу.

Первое место в конкурсе заняла 19-летняя Виктория Соломахина — девушка уже приходила на детскую версию «Голоса» в 10-летнем возрасте, однако выбыла из проекта. В этот раз певица выступала в команде Полины Гагариной.

Во время загрузки произошла ошибка.

На втором месте оказалась Эльмира Диваева из команды Владимира Преснякова. Третье место заняла Ирина Сыщикова — подопечная Антона Беляева. Замкнула четверку лидеров Людмила Серебрякова из команды Басты. Баста также был признан лучшим наставником сезона.

В финале шоу конкурсантки сначала спели композицию вместе с наставником, а потом выступили сольно. Беляев и Сыщикова исполнили песню My Love is Like Therr Maitz. Баста и Серебрякова — композицию «Обернись» группы «Город 312». Пресняков и Диваева исполнили хит 90-х «Стюардесса по имени Жанна», а Гагарина и Соломахина выбрали песню наставницы «Колыбельная».

После объявления результатов конкурса Соломахина спела на бис песню Анны Пингиной «Ласточка».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Антон Беляев
Голос
Продюсер «Голоса» прокомментировал слухи о закрытии шоу
Владимир Пресняков-мл.
Баста
Василий Вакуленко
Максим Фадеев впервые за пять лет появится в телешоу
Полина Гагарина
Голос. Дети
Отказ Крида сотрудничать с финалисткой «Голоса. Дети» объяснили
Чурикова возмутилась тем, как Беляев оценил исполнение хита Пугачевой в «Голосе»
Дмитрий Нагиев высказался об отношении к депрессии
Иван Ургант пообещал вернуться в эфир «Первого канала»
Пресняков раскрыл детали закулисной жизни шоу «Голос»
Подольская пришла в шоу «Голос» в честь дня рождения Преснякова
Пресняков рассказал о «дельных советах» от Агутина для «Голоса»
Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»
На наставников детского «Голоса» пожалуются в прокуратуру
Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»
Чурикова объяснилась за футболку с Нагиевым на съемках «Голоса»
Стали известны имена наставников нового сезона «Голоса»
Долина и Карнавал появились вместе в новом проекте «Первого»
Ваенга призналась, что отказывалась от участия в шоу «Голос 60+»
«Первый» покажет видео с поющей в космосе Пересильд
Киркоров, Билан и другие на съемке новогоднего шоу «Первого» в стиле 2000-х
16-летний москвич победил в швейцарском аналоге шоу «Голос»
Чурикова вместо Нагиева, МакSим в жюри: кадры со съемок «Голоса. Дети»
Популярное шоу «Первого канала» вернется в эфир
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Аксюта выразил уверенность, что Нагиев вернется в «Голос»
Даня Милохин объявил об уходе из «Ледникового периода»
Автор песен Светланы Лободы подал в суд на «Первый канал»
Shaman заявил, что не поехал бы на «Евровидение»
Лоза заявил, что участие в шоу «Голос. Дети» вредит юным певцам
Ушедший из «Голоса» Нагиев решил вернуться на театральную сцену
«Первый канал» запускает новое вокальное шоу с Пельшем
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
СМИ: МакSим заменит Светлану Лободу в жюри шоу «Голос.Дети»
Shaman хотел бы попробовать себя в качестве наставника «Голоса»
Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос»
Пегова, Исакова, Башаров снялись в новом сериале для «Первого»
Билан, Мороз, Маликов: первые фото со съемок аватар-шоу «Первого канала»
Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей
Победитель «Голоса» рассказал, почему Градский не хотел его победы в шоу
Эрнст анонсировал фильм, в котором сыграют аватары великих советских актеров
Член жюри «Голоса 60+» Корнелюк пожаловался на усталость
Никас Сафронов вступился за ставшую ведущей «Голоса» Гузееву
Милохин рассказал о закулисье популярного шоу «Первого канала»
Стало известно, кто заменит Маслякова на музыкальном фестивале КВН
Появились первые фото со съемок «Голоса 60+» с Гузеевой и Ваенгой
«Ледниковый период» вернется в эфир «Первого канала»
Нагиев высказался об уходе из шоу «Голос»
Лариса Гузеева будет вести «Голос 60+» вместо Дмитрия Нагиева
Маликов и Билан ушли из шоу «Фантастика» на «Первом канале»
Прилепин заявил, что Ургант работает над новым шоу
Ведущий «Модного приговора» рассказал о нюансах работы с Бабкиной
Яна Чурикова раскрыла причину провала «Новой Фабрики звезд»
Новые трейлеры
Гипнотик
Дублированный трейлер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Трейлер (англ.)
Черное зеркало
Трейлер (6 сезон, англ.)
Круче некуда
Трейлер (англ.)
Взрослые
Трейлер (англ.)
Захваченный рейс
Трейлер (англ.)
Райцентр
Тизер
Без обид
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь