Победительницей «Голоса» стала участница детской версии шоу

На «Первом канале» завершился 11-й сезон вокального телепроекта «Голос». Названо имя победителя шоу.
Первое место в конкурсе заняла 19-летняя Виктория Соломахина — девушка уже приходила на детскую версию «Голоса» в 10-летнем возрасте, однако выбыла из проекта. В этот раз певица выступала в команде Полины Гагариной.
На втором месте оказалась Эльмира Диваева из команды Владимира Преснякова. Третье место заняла Ирина Сыщикова — подопечная Антона Беляева. Замкнула четверку лидеров Людмила Серебрякова из команды Басты. Баста также был признан лучшим наставником сезона.
В финале шоу конкурсантки сначала спели композицию вместе с наставником, а потом выступили сольно. Беляев и Сыщикова исполнили песню My Love is Like Therr Maitz. Баста и Серебрякова — композицию «Обернись» группы «Город 312». Пресняков и Диваева исполнили хит 90-х «Стюардесса по имени Жанна», а Гагарина и Соломахина выбрали песню наставницы «Колыбельная».
После объявления результатов конкурса Соломахина спела на бис песню Анны Пингиной «Ласточка».