Максим Фадеев спустя пять лет появится в телешоу

В новом выпуске шоу «Музраскрутка» на канале «Муз-ТВ» появится известный продюсер Максим Фадеев.
Участниками «Музраскрутки» становятся молодые начинающие артисты с большими амбициями, а звездные продюсеры и именитые артисты им помогают. Именно в роли такого музыкального гуру и выступит Максим Фадеев.
Продюсер впервые за долгое время появится на ТВ, оценит клипы шести молодых артистов и даст конструктивную критику каждой музыкальной работе. В кульминации программы он выберет фаворита выпуска, чей клип встанет в ротацию на «Муз-ТВ». Решить судьбу работ остальных участников «Музраскрутки» смогут зрители путем голосования на официальном сайте канала.
«В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного, вот, что я вижу, — отметил Фадеев после съемок. — Каждый из них может стать популярным и станет, вот увидите. Здесь есть музыка, здесь есть голос, они поют, у них есть чувство ритма, есть грув внутри этого всего. Я счастлив, что, наконец-то, приходят музыканты, чему я рад!»
Напомним, ранее Максим Фадеев занимал кресло наставника в популярном музыкальном шоу «Голос. Дети» в первых двух сезонах, в 2014 и 2015 годах. После этого появлялся на ТВ в таких проектах, как «Главная сцена», «Студия Союз» и «Песни».
Выпуск «Музраскрутки» выйдет на «Муз-ТВ» 4 июня.