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2 июня 2023, новость

Максим Фадеев спустя пять лет появится в телешоу

Продюсер оценит выступления начинающих артистов в рамках шоу «Музраскрутка»
Максим Фадеев | Источник: Legion-Media.ru

В новом выпуске шоу «Музраскрутка» на канале «Муз-ТВ» появится известный продюсер Максим Фадеев.

Участниками «Музраскрутки» становятся молодые начинающие артисты с большими амбициями, а звездные продюсеры и именитые артисты им помогают. Именно в роли такого музыкального гуру и выступит Максим Фадеев. 

Продюсер впервые за долгое время появится на ТВ, оценит клипы шести молодых артистов и даст конструктивную критику каждой музыкальной работе. В кульминации программы он выберет фаворита выпуска, чей клип встанет в ротацию на «Муз-ТВ». Решить судьбу работ остальных участников «Музраскрутки» смогут зрители путем голосования на официальном сайте канала.

«В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного, вот, что я вижу, — отметил Фадеев после съемок. — Каждый из них может стать популярным и станет, вот увидите. Здесь есть музыка, здесь есть голос, они поют, у них есть чувство ритма, есть грув внутри этого всего. Я счастлив, что, наконец-то, приходят музыканты, чему я рад!»

Напомним, ранее Максим Фадеев занимал кресло наставника в популярном музыкальном шоу «Голос. Дети» в первых двух сезонах, в 2014 и 2015 годах. После этого появлялся на ТВ в таких проектах, как «Главная сцена», «Студия Союз» и «Песни».

Выпуск «Музраскрутки» выйдет на «Муз-ТВ» 4 июня.

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