Максим Фадеев спустя пять лет появится в телешоу

«В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного, вот, что я вижу, — отметил Фадеев после съемок. — Каждый из них может стать популярным и станет, вот увидите. Здесь есть музыка, здесь есть голос, они поют, у них есть чувство ритма, есть грув внутри этого всего. Я счастлив, что, наконец-то, приходят музыканты, чему я рад!»