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1 июня 2023, новость

Боня ответила на слухи о покупке билета на красную дорожку Канн

Звезда вспомнила, как получила свою первую аккредитацию на престижный фестиваль
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Блогер Виктория Боня в интервью Сергею Косенко опровергла слухи о том, что ей приходится покупать билет на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

«Самый главный вопрос, который всех интересует: "Что Боня там делает? Да кто она такая? Почему она там?" Я ни разу не покупала билет на красную дорожку. Я раньше платье везла с собой, а теперь есть множество брендов, которые мне предлагают свои модели», — подчеркнула Боня.

Она рассказала, как впервые устроилась на работу на радио в Монако 12 лет назад. По словам блогера, тогда она впервые получила аккредитацию на Каннский кинофестиваль. Боня вспомнила, что уже на следующий год ее узнали некоторые фотографы.

«Меня никто не знал, но со всех сторон стали фотографировать. Потом в новостях была Николь Кидман и следом мое лицо, полностью показали мое платье. Мне не нужно покупать билет, потому что у меня есть партнерские отношения», — резюмировала Боня.

Виктория Боня получила широкую известность благодаря реалити-шоу «Дом 2», после участия в котором стала появляться на радио и телевидении. В настоящее время пользуется популярностью как блогер.

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