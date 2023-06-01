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1 июня 2023, новость

Назван лучший фильм с детьми в главных ролях

Рейтинг, составленный на основе отзывов зрителей и критиков, опубликовали к Международному дню защиты детей
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Киноканал Cinema составил к Международному дню защиты детей топ картин с актерами-детьми в главных ролях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Лучшим фильмом с детьми в главных ролях оказалась первая часть кинофраншизы о волшебнике Гарри Поттере, снятая Крисом Коламбусом по одноименному роману Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Главные роли в ней сыграли Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

На втором месте оказалась мистическая картина М. Найта Шьямалана «Шестое чувство» о детском психиатре и его необычном пациенте с Брюсом Уиллисом и его юным коллегой по площадке Хэйли Джоэлом Осментом.

Рождественская комедия Коламбуса «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли заняла третье место, в первую пятерку также попали «Королевство полной луны» режиссера Уэса Андерсона и «Чудо» Стивена Чбоски.

Также в «Абсолютный топ» фильмов с детьми попали «Маленькая мама» Селин Сьямма, «Леон» Люка Бессона, «Книга джунглей» Джона Фавро, «Оно» Андреса Мускетти и «Мост в Терабитию» Габора Чупо.

При составлении рейтинга учитывались оценки критиков и пользователей сайтов Rotten Tomatoes, Metacritic и IMDb, а также данные издания «Бюллетень кинопрокатчика» и рейтинги тематических изданий.

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Haley Joel Osment
Руперт Гринт
Rupert Grint
Джон Фавро
Jon Favreau
Уэс Андерсон
Wes Anderson
Джоан Роулинг
Joanne Murray Rowling
Королевство полной луны
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Эмма Уотсон
Emma Watson
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