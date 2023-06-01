Назван лучший фильм с детьми в главных ролях

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Киноканал Cinema составил к Международному дню защиты детей топ картин с актерами-детьми в главных ролях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

На втором месте оказалась мистическая картина М. Найта Шьямалана «Шестое чувство» о детском психиатре и его необычном пациенте с Брюсом Уиллисом и его юным коллегой по площадке Хэйли Джоэлом Осментом.

Рождественская комедия Коламбуса «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли заняла третье место, в первую пятерку также попали «Королевство полной луны» режиссера Уэса Андерсона и «Чудо» Стивена Чбоски.